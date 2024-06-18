2024年新加坡必比登推介名单 鲜鱼汤真材实料获肯定

2024年新加坡“必比登推介”（Bib Gourmand）名单星期二（6月18日）出炉，新入榜的有11家餐馆和小贩食摊，总计81家入榜。

新入榜的11家餐馆和小贩食摊是：惹兰苏丹虾面、如记小厨、江师傅面家、印度炭烤Delhi Lahori、意大利餐馆Fico、汉记（鱼汤）、槟城小吃、新记驰名鸡饭、泰国餐馆MP Thai（Vision Exchange）、宋鱼汤，以及售卖虾面的Zhup Zhup。

厦门街熟食中心四小贩食摊入榜

当中，厦门街熟食中心有四家小贩食摊入榜，是最多小贩摊位上榜的熟食中心。

今年是米其林第八年推出新加坡必比登名单，旨在表扬价格中等又美味的餐馆或摊位。所推介的餐馆或小贩摊位，每人一餐价格不能超过45元。

《米其林指南》国际总监普勒内克（Gwendal Poullennec）指出，今年必比登推介名单反映新加坡多元化美食版图，除了传统小贩美食，还包括泰国菜、意大利菜、印度菜和槟城菜。

小贩美食鱼汤一直深受食客欢迎，老饕各有口袋名单。从新增名单来看，米其林食探也肯定讲究真材实料的鱼汤，共有两家入选，分别是厦门街熟食中心的汉记和金文泰448座巴刹与熟食中心的宋鱼汤。

位于金文泰448座巴刹与熟食中心的宋鱼汤，入选2024年新加坡必比登推介名单。（龙国雄摄）

宋鱼汤老板宋德和（48岁）自2013年开业，他受访时说，他和平日一样忙生意，是食客和他分享入选必比登推介的好消息。他以独家配方熬制汤底，鲜鱼汤选用巴当鱼，炸鱼片汤则是多利鱼。上菜时会撒上炸蛋花，增添口感和味道。

他说：“入选榜单很开心，但尽量做好本分，保持鱼汤美味，得到顾客的认可最重要。”

厦门街熟食中心的汉记向来受欢迎，午餐时段人龙络绎不绝，摊主忙于生意无暇接受访问。（龙国雄摄）

记者还走访了厦门街熟食中心的汉记，摊主忙于生意无暇接受访问，午餐时段人龙络绎不绝。

连续两年入榜的泰成鱼汤，自2000年于达曼裕廊熟食中心开业，负责人张鹏志（46岁）是第三代小贩，全岛现已有四家档口。他说：“去年入榜后，生意没有太大增长改变，用餐时间忙碌的情况和以往一样。”

连续两年入榜的泰成鱼汤，用鱼骨熬汤，味道鲜美。（龙国雄摄）

对于必比登名单逐年增加，是否稀释上榜的影响力，张鹏志认为，榜单虽长但还是有流动性，新人有机会进榜，原有业者也不一定年年获选。

揭晓星级餐馆 米其林指南完整名单6月25日公布

曾在2016年至2021年获米其林一星的“了凡陈师傅”（Hawker Chan），今年跌出榜单。因旧机场路熟食中心目前正在翻新装修至9月30日，在此开业的南星福建炒虾面、老夫子炒粿条和多丽哥粿汁，这次没有上榜。其他落榜的餐馆还包括珊顿大道的陈麻婆豆腐和刚搬迁至New Bahru的斯里兰卡餐馆Kotuwa。

对上班族食客蔡可馨（27岁）来说，她平日在外用餐时没有留意食肆是否入选新加坡必比登，只有海外朋友来新加坡时才会参考。

她说：“有的餐馆或熟食摊入选后，排队人龙更长或调高食物价格，我就选择光顾其他业者。美食口味是主观的，每个人有自己喜欢的美食，有的是在住家附近的摊位，或自己找到的宝藏店，不一定要参考必比登名单。”

新加坡米其林指南完整名单将于6月25日公布，届时将揭晓餐馆星级名单。

2024年新入榜新加坡米其林“必比登推介”名单：