国际创意思维调查 新加坡学生名列第一

新加坡中学生在国际学生评估项目中的阅读和数理测试名列榜首后，也在最新公布的创意思维项目取得佳绩，全球排名第一。

不过，有较多本地学生觉得自己不够有创意，对自身创意能力有信心的学生比率低于平均值。

经济合作与发展组织（OECD）星期二（6月18日）公布2022年国际学生评估项目（Programme for International Student Assessment，简称PISA）的创意思维调查结果。新加坡参与调查的6606名15岁学生，来自149所中学和15所私立学府，是同一批于2022年接受阅读、数学和科学测试的学生。经合组织在每三年一轮的评估中会增添“创新”类项目，其中有64个教育体系选择参与这一轮的创意思维调查。

学生须回答不同题型，根据情况提出点子，分别测试他们提供多样化点子、创新点子、评估并改进点子的能力。

新加坡曾于2012年在PISA创意解题能力项目与韩国同时排名第一。我国也于2015年和2018年分别在协作式解题能力，以及全球素养项目高居榜首。

新加坡学生此次在创意思维项目取得41的平均分，高居第一，经合组织国平均分为33分，最高分为60分。韩国和加拿大分别排名第二和第三。

近六成本地学生表现顶尖

教育部在文告中指出，近六成（58％）本地学生有“顶尖”表现，即达到5和6这两个最高等级，比率高于经合组织平均的27％。与此同时，表现弱（等级2或以下）的本地学生占6％，低于经合组织国平均的22％，也是各体系中最低的。

相较于其他地区学生，我国经济阶层属最低25％的学生也交出好成绩，取得36平均分。这比经合组织国经济阶层最低25％学生取得的平均分28高，也比经合组织整体平均的33分高。

我国经济阶层属最高25％的学生取得45分（经合组织国平均为38分），这意味经济阶层最高与最低的本地学生表现有平均九分的差距，与经合组织国的10分差距相近。

女生表现大多比男生好

经合组织在报告中也指出，首几个表现最佳的体系当中，新加坡和新西兰“表现具韧力”（resilient）的学生比率相对较小，新加坡为9.9％，新西兰为9％。“表现具韧力”定义为那些处在经济阶层最低25％，表现却属最佳25％的学生。韩国在这方面的比率为16.7％；加拿大为16.1％。

整体而言，各体系的女生表现大多比男生好，我国女生和男生分别取得42分和40分。

本地多数学生对自己的创意缺乏信心

不过，调查也反映，本地学生大多对自己的创意缺乏信心。47％学生觉得自己能创作有创意的故事，低于经合组织国平均的61％；43％学生觉得自己能发明事物，低于经合组织国平均的57％。

教育部副教育总司长（课程）孙振炜指出，这可能是因为学生在创意方面未获得很明确的反馈，这类评估工具也不多，而本地学生一般也比较谦虚，反应可能有所保留。“学校和家长可以携手合作，提升孩子在这方面的自信，也希望调查可以给学生和社会人士更大的信心，来看待学生的创意思维。”

教育部将研究调查结果，继续从课程设计和教师培训方面，加强培养学生的创意。

教育部长陈振声在脸书发文说：“我们须继续有意识地培养并肯定学生的创意，包括在学校以外。雇主和社区可以发挥作用，塑造一种文化，让学生和员工具备信心来建立见解，更能巧干，实现新的可能性。”