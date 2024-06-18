与友人串谋设骗局勒索 少女判缓刑监视18个月

五男女共谋上网设“仙人跳”骗局，其中一名女子诱男嫖客见面后，女子的“哥哥”突然在另外三名男女同伙的陪同下现身。哥哥指妹妹未成年，并称父亲得知后要男嫖客赔偿500元，否则报警。

男嫖客觉得事有蹊跷，拒绝付钱，后来报案，警方最终介入调查。

陪“哥哥”见男嫖客的其中一名女同伙，当时只有17岁。时隔一年，如今18岁的她被控三项使用伪造文件欺骗和一项勒索的罪名，她早前已经承认其中两项控状，法官把另两项纳入考量后，于星期二（6月18日）处以她18个月的缓刑监视。

由于被告犯案时未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得报道被告身份。

案情显示，在2023年7月4日，一名友人与包括被告在内的三名朋友分享，说他有一个交媒体平台X（前称推特）的女性账号，可以利用该账号向他人提供性服务。

当天晚上8时，受害人回复该账号，同意以500元进行性交易。被告和同伙于是计划先向受害人勒索500元，过后勒索更多。

四个小时后，一名女同伙和受害人见面，并要求后者支付500元，但被拒绝。受害人表示只肯在提供性服务前支付50元，两人最后同意以150元进行口交。

女同伙接着把男子带到附近组屋底层，并跟受害人说，她会在自己的住家提供服务，但必须先等父母睡着。

等待之际，被告和另外三名同伙出现，其中一名男同伙自称是女同伙的“哥哥”，他指“妹妹”只有15岁，假装打电话向父亲告状后，称父亲要受害人赔500元，否则报警。

受害人尝试离开，但被拦住。“哥哥”见受害人拒绝付款，于是报警称有一名22岁华族男子试图性侵他的15岁妹妹。

受害人最后还是不给钱，同时报警处理。被告一行人见状，赶紧离开现场。

利用软件修改付款截图 欺骗送餐员

除了勒索罪，被告也与同伙利用修图软件，修改付款截图，制造已经付款的假象，共谋欺骗送餐员。

庭上透露，同年7月12日，被告通过送餐公司foodpanda订餐，从鼎泰丰餐馆定了总值约271元的外卖。

送餐员把食物送上门时，同伙则利用修图软件，修改了之前所保存的付款截图，欺骗了送餐员。

法官早前谕令被告接受缓刑监视评估，并依据评估结果判被告18个月缓刑监视。被告也必须进行80小时的社区服务令，晚上10时到隔天早上6时不得外出。

被告的父母也须签保5000元，确保被告行为良好。