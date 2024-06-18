图书馆展出公众集体艺术画作 打造实践身心全面保健空间

本地社会企业以集体艺术创作勾勒身心康乐的意义，通过各种互动性的活动鼓励公众正视身心全面保健，让他们寻找属于自己身心健康的落脚点。

社会企业TWIS（Total Wellness Initiative SG）去年11月启动Design for Wellness艺术康乐公益活动，在全岛七家图书馆举行18个以艺术和身心健康为主题的工作坊，参与公众约400人。工作坊为期三个月，所收集的约257份公众设计的艺术画作，如今化作1500个精美的墙贴，在这些图书馆的各角落展出，提醒公众注意身心健康。

每个墙贴画作上设有二维码，公众扫描后能登录社企活动的网页，查阅有关心身心保健的信息。

TWIS创办人之一詹家敏（28岁）认为，想要拥抱身心健康就必须从个人方面采取行动着手。

她受访时说：“推广身心健康是非常艰巨的任务。我们的使命是通过创造机会和适宜的空间，鼓励人们迈出第一步，去寻找属于自己身心健康的落脚处，并下意识地关注和提升身心健康福祉。”

活动的其中一名参与者陈飞龙 （62岁）说：“这些活动对于年长者的意义在于鼓励我们踏出家门，多跟他人交流和参与社区活动，以维持身心活跃健康。”

Design for Wellness艺术康乐公益活动星期二（6月18日）在中央公共图书馆举行推介仪式，内政部兼国家发展部高级政务次长孙雪玲担任嘉宾。

TWIS成立于2021年，宗旨是通过举办工作坊和有趣的活动，向不同层面的公众倡导身心保健的重要性。目前，从TWIS受惠的公众有2500人，合作的义工包括参与德育在于行动相关活动的15所中学和初级学院的学生。