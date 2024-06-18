遭暴力老母亲虐待六年 患精神病女儿被令暂住家外

67岁退休女讲师过去六年一再被93岁老母虐打，为保护患有精神病的她，法庭两年前批准社会福利司申请，让她暂时搬到安全住所两年。这名孝顺女儿不满安排，提出上诉，但被高庭驳回。

这个看似违反骨肉亲情的判决背后，是一个让人唏嘘的家庭悲剧。

根据判词，22年前被诊断患了精神分裂症的女儿和现在93岁的母亲同住在一个五房式组屋单位。患病后，她的记忆力受损，在学习和吸收新知识上都有困难。2016年她退休前在理工学院当讲师和代课老师。

年迈的母亲有脑损伤，而且有暴力倾向。女儿退休后，经常被母亲掌掴、扯头发，甚至用拐杖毒打。母亲有一回用鸡毛帚抽打她直到鸡毛帚断掉，女儿事后申请了个人保护令。

2017年六次违反个人保护令

然而，母亲并不因为女儿申请了个人保护令而停止暴力行为，单在2017年就六次违反个人保护令。

2019年1月，母亲因为女儿买错马铃薯，挥拳捶打女儿的眼睛和鼻子，导致她鼻子流血。女儿出院后被安排到收容所暂住，同年3月才回家。

由于女儿长期遭母亲虐待，社会福利司长因此介入，并于2022年以弱势成人法令（Vulnerable Adults Act）向法庭提出申请，安排女儿到一个安全住所暂住两年。

母亲以为年事已高 执法单位不会对她采取行动

判词显示，母亲患有器质性情绪障碍（organic mood disorder）和脑损伤，这导致她有攻击和暴力行为，因此才会毫无悔意地一再虐待女儿。

此外，母亲也曾向保护服务处人员透露，自己年事已高，执法单位不会对她采取行动。她甚至说，管教孩子就跟鞭打牛只、叫它们工作一样。

根据医疗报告，母亲的病会持续存在，即使服药也不太可能好转，药物和心理治疗也无法改变她的行为。母亲也不跟当局合作，不愿接受安全方案以让女儿返家。保护服务处人员上门问话时，母亲同样拒绝配合，甚至威胁对方。

考虑到母亲拒绝配合的态度，法官认为，就算制定了一个妥善的安全方案，母亲最终也很有可能不会遵守条例。

虽然一再被母亲虐待，女儿还是希望继续与母亲同住，要求留下来照顾母亲。女儿觉得，母亲已经改过，也对自己更好了，她也担心自己离开后，年迈的母亲无法照顾自己。

对于女儿提出的要求，法官指出，女儿的认知缺陷已经影响了她对被虐待的风险认知能力。

根据医学专家，女儿无法确保自己不被母亲虐待，她对家庭安全，健康和医疗等问题的推理能力也处于“极低”范围。女儿已将母亲的暴力行为正常化，认为母亲并非有意伤害自己，会为母亲的行为找借口。

尽管女儿表达了留下来照顾母亲的意愿，法官在考虑到女儿缺乏能力保护自己，衡量了母亲与女儿之间的关系后，还是认为把两人分开是对女儿最好的安排。

至于女儿对母亲无法照顾自己的顾虑，法官指出，根据保护服务处人员的评估，母亲有能力把自己照顾好。当局也会继续为母亲提供援助，定期跟进母亲的情况。

女儿希望跟母亲同住以便照顾后者，这样的要求理应获得赞许，但法官指出，本案中的女儿错误地认为母亲已经变好，不会再伤害她，事实并非如此。

考虑到母女的个别状况，并为女儿着想，法官认为两人应该分离，好让当局介入调解。法官最后谕令女儿搬到安全住所暂住两年。

女儿不满裁决，事后提出上诉，但上诉于2023年遭高庭驳回。