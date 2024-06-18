人力部提醒工作准证持有者 离境前关银行户头免遭滥用

工作准证持有者在离开新加坡前，应关闭银行户头，以防户头遭滥用，甚至用以进行非法活动。若没及时这么做，工作准证被取消或失效时，户头会被冻结。新条例6月18日起生效。

人力部上星期五（6月14日）通过FWMOMCare应用发出通知，提醒工作准证（Work Permit，简称WP）持有者，若他们与雇主的雇佣关系已终止，应在离开新加坡前关闭银行户头，防止户头遭滥用来进行非法活动。

人力部通过FWMOMCare应用，提醒工作准证持有者在离开新加坡前，应关闭银行户头，否则会冻结户头，以防止不活跃的户头被用来进行非法活动，新条例6月18日起生效。（读者提供）

据《联合早报》了解，有关预防措施仅涉及普遍被视为蓝领的工作准证持有者，并不包括技术较熟练的S准证及就业准证（Employment Pass，简称EP）持有者。新条例旨在防止不活跃的银行户头被利用来进行非法借贷、洗钱和诈骗活动。

数名工作准证持有者及中介公司负责人受询时，证实确有此事。一名来自中国、从事服务业的工作准证持有者说，有关信息以“别让不活跃的银行户头沦为犯罪工具”为题，除了短短两段文字外，也提及有需要帮助者，可联系各自的银行。

劳务中介协会副会长刘满兴受询时说，雇主在外籍帮佣申请工作准证时，人力部的网站会在申请页面注明，在帮佣合约将届满和返国前，雇主应提醒帮佣关闭他们的银行户口，以免日后不活跃的户头，被用来行骗或洗钱。

他说，曾有案例是帮佣在离境前，将银行提款卡和密码交给他人，导致不法分子有机可趁。雇主提醒帮佣关闭户头，可避免类似事件发生。

银行冻结不活跃户头 不会没收款项

据了解，银行在接获人力部通知，确认户头持有人已不在本地工作后，才会冻结不活跃的户头，但户头里的款项不会被没收。任何时候户头持有人返新，出示证明证件后，仍可将户头内的存款提出。在户头冻结期间，户头持有人无法登录户头，也不能进行任何转账。

根据一般做法，银行户头持有人可通过网上银行或亲临银行柜台，关闭银行户头，但不同银行或有不同规定，外籍雇员在确定离职和准备返国前，应向各自的银行查询细节。

2020年5月冠病疫情期间推出的FWMOMCare，原为监督客工健康状况的平台，之后逐渐增加许多新功能，包括可通报不安全的工作场所行为、使用远程医疗服务、预定客工休闲中心设施等，成为一站式资讯平台。

截至去年12月，本地共有111万3000名持工作准证的外籍雇员，当中包括28万6300名外籍帮佣。