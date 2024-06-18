选民册完成修订 公民6月19日起可查阅

选举局已完成修订选民册的工作，新加坡公民可从星期三（6月19日）起至7月2日查阅选民册。

选民册的修订普遍被视为全国大选脚步逼近的迹象之一。选民册完成修订并开放查阅后，全国大选的下个重要风向标是成立选区范围检讨委员会；但选举局受询时再次指出，选区范围检讨委员会尚未成立。

根据选举局星期二（6月18日）发布的文告，选民册涵盖截至今年6月1日的所有合格选民。公众可通过线上方式，或亲自到民众联络所或俱乐部和ServiceSG服务中心等地点查阅选民册。

线上方式包括选举局网站的“选民服务”页面，以及Singpass应用的个人资料栏目。

无法线上查阅资料的公民，可到住家附近的民众联络所或俱乐部和ServiceSG服务中心查阅。公众也可通过选举局网站进行电子预约，或拨1800-225-5353，安排到选举局查阅。

在国外的公民可到指定的海外领事馆或大使馆查阅选民册。

在查阅选民册期间，公众除了可以申请复名、更新个人的资料，也可对所属选区里某人名字提出反对。公众可通过选举局网址，或亲自到选民册查阅地点提出申请。

当局会从7月13日至7月20日，在上述可查阅选民册资料的地点公开申请清单，供公众查阅。

在过去的选举中没能投票而从选民册除名的公众，可通过选举局网站申请复名。当局吁请他们及早申请，一旦颁布选举令状，就不能申请复名，直到提名日（无竞选）或投票日（有竞选）之后。

7月31日前完成修订选民名册

总理兼财政部长黄循财是在5月20指示选举注册官，在7月31日之前完成修订选民名册。

按照往届全国大选惯例，选民册修订并开放供选民查阅后，下来的选举前奏包括成立并公布选区范围检讨委员会、发布选区范围检讨委员会报告、选民册根据大选选区划分更新后再次开放查阅，以及国会解散。

在过去三届大选中，从选民册开放查阅至宣布成立选区范围检讨委员会时间最短为四个多月，最长为八个多月。

坊间盛传大选可能在今年内举行，9月是一个热门的猜测。黄总理6月12日回应媒体相关询问时，指出国际会议举行的日期是公开的，人们已经能够标出他哪些日子会比较忙，哪些时候不在本地，又有哪些时候会在，因此大家可以凭此推测大选日期。