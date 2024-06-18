5G网络远程操作 环境局用无人船自动清洁水道提高效率又安全

国家环境局在双溪实里达一带使用自动化清洁水道无人船，这是首个利用5G网络远程操作技术，进行水道垃圾清理的项目。这不仅有助于改善清洁工的工作环境和安全保障，还将清洁效率提高80%。

新加坡国际水资源周和新加坡洁净环境峰会主办方星期二（6月18日）举办媒体预览，展示了多项有利于环境的创新方案和措施。

与环境局合作研究这款自动化清洁水道无人船（Autonomous Waterway Cleaning Robot）的韦斯顿机器人科技有限公司首席科学家张延亮告诉《联合早报》，从去年3月开始，团队花了九个月时间测试和研究，部署了无人船的清洁路线和自动化功能。无人船使用新加坡土地管理局提供的定位系统，能够达到厘米级别的精准度。

张延亮指出，除了可以通过5G进行远程监控，这款自动化清洁水道无人船还具有垃圾识别功能，使清洁效率更高。充满电的无人船可以连续使用六小时，且船体防水，不受天气影响。

环境局每天清理27条水道，清除水流到达水库前的漂浮物和杂物。清理水道的工作费力，需要清洁工在船上用手网收集垃圾，也得面对日晒雨淋，还可能会有落水的风险。

张延亮说：“工人的工作环境获得改善，不再需要冒险从岸边爬到船上，特别是在下雨时，船只很滑，或者在下午烈日下工作。工人可以通过学习远程操作无人船，来完成清洁任务。”

回收利用太阳能电池板 物尽其用还能制造新电池

另外，新加坡理工学院先进材料技术中心李晓冬博士也在现场分享了太阳能电池板的回收利用。

大多数报废或有缺陷的电池板最终会被填埋，其中的有毒物质如铅会渗入地下水，进而对环境造成潜在危险。

新加坡理工学院先进材料技术中心李晓冬博士向记者解释，太阳能电池板的材料如何进行回收利用。（郑一鸣摄）

李晓冬说，太阳能电池板中的材料其实有超过90%可以回收利用。例如，太阳能电池板的外框可以重新加工成铝框，电池的硅片可以再循环制造新的电池，内部的玻璃和电池铜线也都可以回收。

花了10年时间进行这项研究，从实验室规模逐步扩大，李晓冬的团队如今与胜科工业（Sembcorp）合作，希望将该项目产业化，以回收更多的太阳能电池板。

新加坡国际水资源周（Singapore International Water Week）于本月18日至22日举行，新加坡洁净环境峰会（CleanEnviro Summit Singapore）则是本月19日至21日举行。两项活动将吸引超过2万名相关领域的学者、专家与从业人员，分享创新的水源与环境治理方案，促进新商机。