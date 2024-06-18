哈芝节长周末五天 新马陆路两关卡通关人次逾240万

学校假期碰上哈芝节，刚过去的长周末五天里有超过240万人次从兀兰和大士两个关卡出入境，连续两天刷新单日通关人次的最高纪录。

移民与关卡局星期二（6月18日）在脸书发文说，上星期四（13日）至星期一（17日）有超过240万人次由陆路关卡通关，星期五更达到了超过53万人次的最高纪录，导致马来西亚的车龙回堵到我国。

两个陆路关卡的交通从星期四开始拥堵，当天有超过51万人次越堤通关，刷新单日最高纪录，隔天人潮更汹涌，共超过53万人次。之前的纪录是在3月28日、即耶稣受难日前夕创下，当天共有51万人次经由这两个关卡通关。

通关人数持续上升，移民局强调，会继续保持警惕，阻止非法货物和任何可能威胁旅客安全的不法之徒入境。“移民局实时观察交通情况，并按需要调派人手应对人流和车流。”

移民局早前提供的数据显示，耶稣受难日长周末的五天里，有近230万人次通过陆路关卡出入境，日均超过45万5000人次，比去年同期增加近三成。当时，车辆从马来西亚回堵到新加坡，驾车出境者的等候时间长达三小时。

剩余学校假期关卡料拥堵 当局促预留更长通关时间

移民局预计，两个陆路关卡在剩余的学校假期中会继续拥堵，因此提醒旅客预留更多通关等候时间，出行前可到陆路交通管理局网站One Motoring，查看快速公路监察与提示系统，以了解通关实况；也可通过移民局的脸书和社媒平台X页面，或留意本地电台，以获取最新的路况消息。

当局也促请旅客遵守交通规则和配合执法人员的指示。驾驶者应避免插队，以免导致交通严重拥堵，并危及他人安全。驾驶者若被发现违规插队，将被令折返新加坡。

此外，对于开车或乘车出入境的旅客，当局鼓励使用扫描QR码的方式通关。数据显示，从3月28日至5月31日，有超过560万人次选用这套新的通关措施，占这期间乘车旅客总数的66%。