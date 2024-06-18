旅游局和Agoda延续合作 为我国吸引更多旅客

新加坡旅游局将继续借助旅游平台Agoda线上规划旅游的专长和伙伴网络，推广新加坡品牌和景点，将新加坡打造为东南亚首选目的地，吸引更多旅客到来。

旅游局和Agoda星期二（6月18日）签署谅解备忘录，延续自2022年的合作关系。

接下来，一些著名的本地品牌和景点，包括美珍香、Pazzion、星耀樟宜、滨海湾花园和圣淘沙发展局，将在Agoda平台上推出独家优惠。

例如，持有Agoda平台预定票据的旅客只要购买云雾林和花穹套票，就能以八折优惠享用语音导览；还可获取5元的圣淘沙礼券，每个月的礼券限150张，先到先得；或是在美珍香门市消费满200元，就可扣除20元等。

结合营销资源 为旅客提供不一样体验

旅游局和Agoda也将结合彼此的营销资源，为旅客提供不一样的体验，强化新加坡作为必访目的地的吸引力。

旅游局局长欧燕媚说，继续同Agoda合作可向东南亚主要市场展示新加坡的独特景点和体验。“我们很开心开启下一阶段的合作，希望鼓励旅客在新加坡待久一点，更常回访，以及在这里享受不同体验。”

Agoda首席执行官摩根施特恩（Omri Morgenshtern）说，总部在新加坡的Agoda很高兴可以善用旗下的国际平台，以及在数码营销的专长，吸引旅客到新加坡来。

今年1月至5月，我国三大旅客来源地当中，两个是东南亚国家，即印度尼西亚和马来西亚。这期间，来自印尼的旅客共计110万人次，是第二大客源；马来西亚旅客约51万5660人次，排名第三。中国仍是我国的最大客源，入境旅客达123万人次。