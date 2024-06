尚达曼：解决水资源危机创新技术已触手可及

气候变化将扰乱水供,导致干旱和洪水问题加剧。然而,经国际协调,各方可以采取符合本国利益的行动来解决这场危机;各国可采用科技和调动资金,并必须有相互协调和合作的意愿。

尚达曼总统星期二(6月18日)在李光耀水源荣誉大奖(Lee Kuan Yew Water Prize)颁奖典礼举行的对话会上指出,水供问题必须足够明显,让人们意识到必须采取行动。“可悲的是,我们遭受了更长的干旱、更猛烈的洪水,以及一系列问题。”

主持对话会的淡马锡高级顾问胡以晨,请尚达曼谈他对水创新和水适应可能性的看法。胡以晨也是米尔肯研究院亚洲区主席。

对此,尚达曼对解决水危机持乐观态度。他认为,水是解决气候和生物多样性这一更广泛挑战的低悬果实。

“解决水资源危机所需的创新技术来到转折点,已经触手可及。其中相当一部分是我们在这10年内可以实现的,而大部分是我们在未来30年内可以实现的。”

须认真为水定价补贴穷人 否则将阻创新与节约用水

尚达曼也是全球水经济委员会(Global Commission on the Economics of Water)的联合主席。他提到,必须开始认真为水定价,并为穷人提供补贴,让他们能够用上干净的水。

“但是,如果我们不给水定价,就会阻碍创新、阻碍节约用水,这对穷人来说是非常可怕的。如果不给水定价,对穷人来说就会很糟糕,因为水会被工业、最大的农家、最大的用户过度使用,我们将没有足够的水供给穷人。”

李光耀水源荣誉大奖颁奖典礼和宴会,于新加坡国际水资源周首日在富丽敦海湾酒店(The Fullerton Bay Hotel)举行。国际水资源周星期二至星期六(6月18日至22日)举行。

荷兰微生物学家梅德马 获李光耀水源荣誉大奖

今年度的大奖得主,是62岁的荷兰KWR水资源研究所首席微生物学家梅德马(Gertjan Medema)。

2020年冠病疫情暴发之初,梅德马和他领导的科研团队,就开始在荷兰各地收集污水样本,以检测冠病病毒原始毒株(SARS-CoV-2)。他们甚至在一些城市正式通报病例前,就已在污水中检测到病毒。

梅德马的研究表明,污水监测可作为冠病疫情的早期预警系统,这一方法不但符合成本效益,也不具侵入性,有助于公共卫生官员迅速采取行动,防止病毒进一步传播。

在颁奖典礼上,梅德马接获尚达曼总统颁发的奖章、证书与30万元奖金。他在发表得奖感言时指出,荷兰在疫情初期,未如意大利和西班牙等国家实施封锁措施,作为如新加坡一样的小国,各方合作较为容易。“水务领域看到世界被疫情打击,这是支援对抗疫情的机会,而污水具有对抗疫情的信息。”他感谢各国政府部门和机构所给予的支持,并说奖金将用于进一步的研究。

李光耀水源荣誉大奖于2008年设立,由淡马锡基金会赞助,在国际水源领域有着举足轻重的地位。梅德马是这个奖项的第10位得主。