黄总理：新柬经济合作扩展至再生能源等新领域 并制定碳信用执行协议

新加坡和柬埔寨在经济合作方面扩展到可再生能源和碳信用等新兴领域，并正在制定有关碳信用合作执行协议。

总理兼财政部长黄循财星期二（6月18日）设晚宴欢迎柬埔寨首相洪马内访新。他致辞时强调，贸易和投资为新柬两国双边关系的主要支柱，经济合作也拓展到新兴领域。

“新柬两国的经济合作已经扩展到可再生能源和碳信用等新兴领域。去年，两国签署碳信用合作谅解备忘录，目前正在制定有关转让碳信用的执行协议。”

根据我国外交部星期二的文告，新柬领导人对去年4月签署符合《巴黎协定》第六条的上述谅解备忘录取得良好进展表示肯定，并“期待能尽快签署具有法律约束力的执行协议”。

此外，两国政府星期二在总统府签署了一项数码政府合作（Cooperation on Digital Government）谅解备忘录。新柬代表在黄总理和洪马内的见证下，进行谅解备忘录交换仪式。

按照谅解备忘录，新加坡政府科技局与政府开源科技部将继续与柬埔寨数码政府委员会合作，协助后者实施我国的开源数码政府产品。产品包括GoGov这个提供可信的链接缩短器，具有反网络钓鱼、跟踪分析和文件分享功能。

金管局与柬央行启动 金融透明走廊倡议

洪马内访新期间，新加坡金融管理局与柬埔寨央行星期二宣布启动金融透明走廊倡议（Financial Transparency Corridor Initiative，简称FTC）。

两国于去年7月签署有关FTC的谅解备忘录。这项倡议旨在建立支持性数码基础设施，以促进新加坡和柬埔寨中小企业的贸易和跨境金融服务。

FTC目前处于第一阶段，首批参与的金融机构计划从今年下半年起，开展首批实时金融交易。

两国领导人也对设立老挝—柬埔寨—新加坡跨境电力交易工作小组表示欢迎。这个工作小组旨在促进项目发展，推动亚细安电网进程。

黄总理说：“两国之间的这种双边和多边合作，有助于实现我们各自的能源转型和经济目标。这些合作也是我们对亚细安电网一体化共同愿景的重要组成部分，将加强本区域的能源韧性和安全。”

他指出，虽然柬埔寨和新加坡处于不同的经济发展阶段，但两国面临着共同的挑战，在许多问题上有着相似的观点和利益。

“我们都必须在一个更加危险和动荡的地缘政治环境中航行，使亚细安成为国际舞台上一个强有力的组织符合我们双方的利益。”

黄总理坚信，新柬两国可以通过加强合作获益。“通过亚细安，我们也可以共同努力，以维护本区域的和平稳定，确保我们国家和两国人民的持续进步与繁荣。”

洪马内致辞时说，新加坡一直是柬埔寨在贸易经济、基础设施、发展和人员往来等领域的重要合作伙伴。

“展望未来，我们的目标是通过在人力资本发展、粮食安全、能源安全和其他符合共同优先事项和未来愿望的重要领域探索新途径，深化这种伙伴关系。”

洪马内会见尚达曼总统 重申两国长期友好关系

首次以首相身份访问新加坡的洪马内星期二在总统府出席欢迎仪式，并会见尚达曼总统。

明年是新柬两国建交60周年，尚达曼总统和洪马内重申两国的长期友好关系。双方也对贸易与投资、金融透明度、粮食与水安全等领域加强合作进行讨论。

洪马内星期三（19日）会出席柬埔寨—新加坡商务论坛以及会见国务资政李显龙，并于当天结束为期两天的访问。