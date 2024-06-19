裕廊集团拨400万元推动计划 助裕廊创新区实现净零排放

裕廊集团将为裕廊创新区推出“脱碳生活实验室”计划，一共提供多达400万元资助，让企业申请来开发减碳方案，旨在实现净零排放。

环境及水源部长傅海燕星期三（6月19日）为新加坡国际水资源周和新加坡洁净环境峰会主持开幕时，透露这项计划。

她致辞时说，为了进一步加快实现零碳转型，裕廊集团透过企业发展局的支持，将为裕廊创新区的脱碳生活实验室（Decarbonisation Living Lab）征集创新方案。在创新区的商家可申请资助，测试减碳方案。“发展可持续技术将有助于减少碳足迹，加强对裕廊集团实现工业园区净零排放目标的支持力度。”

裕廊集团在文告中指出，脱碳生活实验室旨在集政府机构、企业和方案开发公司等一同发展减碳的解决方案，集团为此拨出约400万元来资助开发工作。

集团着重四范围征集计划书

集团着重在四个范围征集计划书，即：减少能源消耗；减少废料；减少企业运营的用水量；以及开发减碳排放的新方法，如能源生成或碳捕集等。

裕廊集团说，尽管该集团已开展脱碳工作，但制造业的碳足迹大，而要降低范围三排放（Scope 3 emissions）也较困难。这是由于范围三排放可源自工业区的租户和承租者。

脱碳生活实验室的方案征集活动，可让集团与面对可持续发展挑战的客户合作，更有效地发展减碳方案。裕廊创新区内有先进制造技术专长的公司也可以参与测试新技术。若这个合作模式成功，集团计划未来在其他工业区展开，降低范围三排放。

跨部门小组将评估计划书 料明年初颁发项目

由裕廊集团和企发局等代表组成的跨部门小组将评估计划书，集团料明年初颁发项目。

裕廊集团可持续发展部代署长强威永在文告中说，裕廊创新区将成为一个可让创新点子进行概念验证的区域，希望这能推动有意义的项目，支持新加坡实现净零目标。

企发局城建系统与方案司长卢丽琳指出，计划不仅有助于实现裕廊创新区的脱碳目标，也为初创企业和中小企业提供开发解决方案的机会，为企业建立业绩，帮助它们在新加坡以外的绿色经济获得机会。

创新方案征集活动星期三开始，9月20日截止。