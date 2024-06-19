父子遭营火灼伤 告两造索偿成功

男子带幼儿参加慈善组织举办的露营活动，怎料承包公司的员工起营火时，意外点燃了瓶里的酒精，酒精还溢出灼伤父子俩，男子入禀法庭索偿成功，赔偿额日后审理。

根据《新明日报》报道，判词显示，起诉人沈志勇（译音）在2019年10月26日参加非政府组织“好爸爸中心”（Centre for Fathering，简称CFF）所举办的亲子露营活动。由于CFF没有举办户外露营经验，因此将活动承包给Better Trails Education（简称BTE）公司。

当天活动在乌敏岛举行，BTE一名员工在晚上8时15分，用一瓶甲基化酒精点燃营火，怎料瓶子里的酒精被点燃，溢出灼伤起诉人和他的儿子。起诉人事后入禀法庭，起诉“好爸爸中心”和承包公司BTE，向它们索赔。

由于BTE表示愿意承担责任，法官在审讯主要针对“好爸爸中心”是否需承担责任作出裁决。

“好爸爸中心”在审讯时表示，它在挑选BTE进行露营活动时没有疏忽，BTE是独立承包商，“好爸爸中心”无需为这起意外负责。

不过法官认为，跟起诉人签约的是“好爸爸中心”，合约说到会为起诉人提供露营所需，这可被理解为包括安全在内等事项。起诉人和他儿子在露营中被灼伤，“好爸爸中心”等于违约，因此需与BTE共同承担责任。

完整报道，请翻阅2024年6月19日的《新明日报》。