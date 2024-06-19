200万元赠与契据母亲未签就过世 妇女起诉律所疏忽被驳回

为感谢多年来陪伴在身边照顾她的幼女，一名九旬老妇决定把大约202万元送给女儿，但老妇却在完成订立赠与契据（Deed of Gift）之前不幸去世。幼女不满拿不到钱，起诉律师事务所疏忽，没让体弱老妇及时签署契据，并要求律所做出赔偿但被驳回。

高庭法官朱汉德认为，在协助老妇订立契据的过程中，律所提出的建议与行为皆合理，包括考虑到老妇其他子女可能反对这笔馈赠，为此建议老妇以订立契据的法律形式“送礼”，以及让老妇在签署契据之前接受医生的精神评估。律师并无疏忽或错误评估订立契据工作的紧迫性。

根据高庭日前发出的判词，老妇育有三女一男，起诉人是年龄最小的女儿，目前58岁。判词没有揭露老妇、幼女与被起诉的本地律师事务所名字。

老妇与丈夫在1987年移居加拿大多伦多。原本住在澳大利亚的幼女也到多伦多陪伴双亲，并且为此抱怨其他姐姐与哥哥，认为他们不关心爸妈，导致她得扛起照顾双亲的责任，手足情逐渐破裂。

老妇最初在2013年8月找上律师事务所帮她草拟遗嘱。她当时告诉律师，她担心其他子女会为了遗产分配而闹得不愉快。律师在同年12月帮老妇完成订立与签署她的遗嘱、一份赠送250万元给幼女的契据，以及一封给子女们的信。

老妇两年后中风入院，康复后决定再送一笔150万美元（约202万6346新元）给幼女，以感谢幼女对她的悉心照顾和弥补幼女做出的牺牲。老妇在2016年6月通过好友联络律师务所，表示想订立另一份赠与契据，当时她92岁。

然而，在完成订立第二份契据之前，老妇于同年12月过世。子女们在老妇过世后，为遗嘱事宜陷入纠纷。幼女也在2022年起诉律师事务所，指责对方疏忽和违反职责，须赔偿她150万美元与16万余元的律师费。

朱汉德法官于今年5月审理了这起案件。

诉方的立场是，律师应建议老妇直接将150万美元转给幼女，而不是订立赠与契据；而且，律师没有意识到尽快完成订立契据的迫切性，在安排相关会议和让老妇接受精神评估等方面也有所拖延，这是律师的疏忽。

法官：律师订立契据过程无拖延 裁定律所没失责

不过，法官认为，律师在为老妇提供法律咨询时，是应考虑到老妇的子女关系不好。而且，综合律师与老妇好友之间的电邮内容，老妇在2016年下半年的健康良好，直至同年12月，好友才表示她注意到老妇的健康有退化迹象。

在法官看来，律师在安排订立契据的过程中并无拖延或进度不合理；例如，律师花了好些时间才安排好电话会议，但这是因为老妇好友在时间上配合不来，并非因为律师疏忽。

法官考虑后裁定律师事务所没有失责，无须对幼女做出赔偿，幼女则须支付辩方的10万元讼费。