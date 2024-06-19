班丹蓄水池将铺设大型浮动太阳能板 料2028年落成

班丹蓄水池将铺设大型浮动太阳能光伏系统，预计2028年落成后，它所产生的太阳能足以为约1万6000个四房式组屋单位供电。

这将是继2021年在登格（Tengeh）蓄水池安装60兆峰瓦（MWp）浮动太阳能光伏系统后，公用事业局展开的第二个大型太阳能板项目。

永续发展与环境部长傅海燕星期三（6月19日）在新加坡国际水资源周和新加坡洁净环境峰会开幕礼上致辞时透露，公用局已公开招标，要在班丹蓄水池上，铺设一个55兆峰瓦（MegaWatt Peak，简称MWp）的太阳能光伏系统；它所产生的可再生能源，公用局将用来供电。

浮动太阳能光伏系统（floating solar photovoltaic system）将覆盖班丹蓄水池22%的面积。公用局将与成功得标的业者合作，持续监测蓄水池的水质，以确保水质保持良好，也继续提供足够空间让公众进行水上休闲活动。

该系统预计每年能助减少27千吨（kilotonnes）的碳排放量，相当于马路上少了5800辆汽车。

招标内容涵盖了浮动太阳能光伏系统的工程、采购、建造、经营和维护。招标将在9月26日截止。

公用局回复《联合早报》询问说，在土地稀缺的新加坡，广阔的蓄水池水面有巨大的可利用潜力，可以通过浮动太阳能光伏系统创新性地利用太阳能，从而使蓄水池既能起到集水和储水的作用，又能进行发电。

随着登格蓄水池浮动太阳能光伏系统成功部署，通过研究和跟相关机构的协商，当局计划逐步在其他蓄水池铺设这一系统，包括班丹蓄水池和实里达下段蓄水池（Lower Seletar Reservoirs）。

为了在2045年实现净零排放的目标，公用局的减碳策略是利用可再生能源替代碳基能源。自2015年以来，当局在水务基础设施的屋顶，以及实里达下段蓄水池表面设置太阳能光伏系统。