建屋局10月推出8500个BTO单位 三地点料出现首批优选地段组屋

建屋发展局将在10月的下一轮组屋销售活动中，在九个市镇推出14个预购组屋项目，共约8500个单位。其中，勿洛碧湾区、宏茂桥和白沙的项目，预计会是首批在优选地段模式下推出的单位。

今年起，组屋销售活动从每年四次减为三次，下一轮将是今年的最后一次销售活动，所推出的预购组屋项目和单位都是自2022年11月以来最多的。这也将是在新组屋分类框架下推出的首批单位，组屋将根据所在地点分为标准（Standard）、优选（Plus）或黄金（Prime）地段组屋。

根据建屋局网站星期三（6月19日）公布的资料，10月将推出预购组屋项目的市镇包括宏茂桥、勿洛、武吉巴督、芽笼、裕廊西、加冷黄埔、白沙、盛港和兀兰。其中勿洛的碧湾区将推出两个项目共1440个单位，分别位于碧湾通道（Bayshore Drive）两侧，各有730个和710个二房式灵活至四房式单位。

SRI研究与数据分析部主管莫汉（Mohan Sandrasegeran）指出，碧湾区正迎来显著转型，计划建设大量设施。由于拥有优越的地理位置，且靠近交通节点和未来的设施，上述两个项目很可能将在优选模式下推出。

合登集团高级数据分析总监李思德说，碧湾一带的住宅一直以私宅居多，最近一次推出预购组屋项目是去年5月推出1640个单位的Bedok South Blossoms，当时每个四房式单位有三名首次申请者争购，预计10月推出的碧湾预购组屋项目，四房式申购率也会在3左右。

博纳产业（PropNex）总裁伊斯迈（Ismail Gafoor）则预测，除了碧湾，勿洛景万岸（Kembangan）、宏茂桥和白沙推出的项目应该也会是优选组屋。

黄埔一预购组屋项目将试行“白色组屋”

10月的销售活动中，建屋局也将在芽笼推出260个社区关爱组屋（Community Care Apartments）单位，这是继武吉巴督的Harmony Village、Queensway Canopy和勿洛的Chai Chee Green之后，推出的第四个社区关爱组屋项目。

另外，当局也将在加冷黄埔的一个预购组屋项目中，试行推出不设内部隔墙的“白色组屋”（white flat），包括310个三房和四房式单位。建屋局说，不提供隔墙的设计将反映在白色组屋的定价中，价格还未最终敲定。不想选择开放式概念的购屋者，仍可选择有隔墙的标准设计。