盛港居民盼了10年 安谷路小贩中心开业

在Anchorvale Village小贩中心建成之前，盛港居民沈飞宏通常会到住家附近的咖啡店，或者步行10至15分钟到勘宝坊（Compass One）购物中心解决三餐。如今，他只须步行五分钟，就可以尝到小贩美食，更加方便。

位于盛港安谷路（Anchorvale Road）第339座二楼的Anchorvale Village小贩中心星期三（6月19日）开业，与盛港体育中心和农道（Farmway）轻轨列车站相邻，有36个熟食摊位和650个座位。

《联合早报》记者星期三走访时，观察到小贩中心在中午时分非常热闹，当中不少是期待小贩中心开业已久的居民，他们迫不及待地想要知道饮食方面有哪些选择。这些熟食选项包括，米其林指南餐厅“品味港式猪肠粉”、满记面煎粿（Munchi Pancakes）、焱（Eng Kee Chicken Wings），以及“金嶝猪杂汤·卤猪脚”等。

沈飞宏（37岁，工艺教育学院讲师）已在盛港一带住了10年。他星期三带着七岁女儿和五岁儿子前来打包午饭回家。“我们等这个小贩中心很久了。我们还是比较喜欢小贩中心的食物，因为它比较经济划算，选择也多。”

梁凤钻（56岁，义工）与约20名禅修者到小贩中心用餐，同时支持另一名禅修者所开的素食档口。“我们大概有20多个人，原本我担心位子会不够坐，但最后没想到长桌能容纳我们所有人。这里通风好，在小贩中心说话大声点也没关系。”

Kopitiam运营 摊位都提供经济餐

Anchorvale Village小贩中心由平价集团旗下的Kopitiam运营。为提供负担得起的美食，所有摊位提供至少一个3元5角或以下的经济餐选项，公众也可以1元购买咖啡乌或茶乌，以及价格低至2元2角的早餐。

在白沙拥有另一个分店的海鲜烧烤档口Briyani Grill提供的3元5角餐食，选项包括烧烤啦啦饭和蛋炒饭。“提供这些经济餐食选择可以照顾到不同阶层的顾客，虽然价格低，但分量不会少。不过，出于成本顾虑，我们可能会选择较便宜的食材。”

此外，将于星期六（22日）营业的“家己人”菜贩档口，与Kopitiam旗下禾园社区计划（Rice Garden Community Project）合作，为社区关怀计划（ComCare）受益者提供价格低至1元5角的餐食，而建国一代、立国一代、蓝色社保援助计划（CHAS）卡，以及职总会员也可享有2元7角的低价餐食。