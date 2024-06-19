欺凌患病者骗走1360万元 逼拔牙吞粪女神棍监10年半

自称能与神灵沟通、帮人消除业障的中年女神棍，九年里欺骗众信徒逾1360万元。在行骗诈财的过程中，女神棍以暴力且极端的手段惩罚不听话的信徒，她用钳子硬生生拔掉信徒牙齿、逼迫信徒把粪便吞下肚，甚至强迫信徒跳楼以致摔断脚踝。

她要信徒绝对服从，更要信徒全天服侍她，把她每日的饮食起居照顾得妥妥当当。女神棍招摇撞骗九年，直到2020年因多名信徒先后报警，恶行才被揭发。

女神棍是现年54岁的胡美好，她面对包括欺诈、持危险武器蓄意伤人和蓄意重伤他人等50项罪名。她早前已经针对其中五项认罪，法官把其余罪名纳入考量后，于星期三（6月19日）判她坐牢10年半。

要信徒称她为“主” 全天照料饮食起居

案情显示，被告自称能与神灵沟通，招揽了大约30名信奉印度女神的信徒后，要信徒称她为“主”，而且经常与信徒举行集会进行祈祷仪式。被告也命令约10名信徒辞掉工作，与她同住，全天照料她的饮食起居。

被告告诉信徒，他们必须消除恶业，累积善业，才能改善他们和家人的健康，而通过捐款给印度上师，他们就能如偿所愿。由于多数信徒都有重病在身，很渴望寻求治疗，因此对被告言听计从。

被告会令信徒据实呈报银行存款，过后指示他们把钱交出，声称会到印度买牛以及兴建学校和庙宇，借此为信徒去除恶业。倘若信徒不交钱，被告就会威胁信徒，指他们和家人都会死于非命。

称在印度建学校与庙宇 骗取信徒毕生存款

其中一名受害者是65岁的女信徒，她刚从重病中康复，坚信自己是被上师所救，于是要向神明表达谢意。

2013年，被告声称上师有意扩建印度村子的一所学校，诱骗该女信徒在两年里交出350万元。在这期间，被告又以要在印度建庙为理由，另外卷走该女信徒250万元。

2012年至2020年，被告一再使用相同手法，骗走信徒共1361万6630元。

除了骗钱，被告也会以暴力手段惩罚不听话的信徒，其中包括用剪刀刺伤信徒、拔掉信徒牙齿，强迫信徒吞下粪便等。被告有时还会指使其他信徒代她执行惩罚。

2019年10月，被告因不满女信徒向人借钱没通知她，要对方从乌美科技园二楼跳下。（档案照片）

命令信徒跳楼 各种酷刑伺候

根据案情，其中一名女信徒被令辞职服侍被告，还多次遭被告施以酷刑，饱受折磨。

2019年10月，该女信徒在没通知被告的情况下向人借钱，被告得知后大怒，要她从乌美科技园二楼跳下。后者吓得放声大哭，但还是一跃而下，导致脚踝骨折；同一年，该女信徒遭被告用一捆藤条抽打脸部，导致左眼受伤患青光眼，得终生到眼科复诊。

隔年，被告又再对该名女信徒动刑，指使另一名信徒用钳子硬生生将她的两颗牙齿拔出。庭上揭露，这已是被告第五次以拔牙的方式处罚该女信徒。

2020年，有信徒发现被告私吞捐给上师的善款，更有信徒把毕生积蓄交给被告，还为她向银行贷款后，到头来搞到自己负债累累，无力偿还。这些信徒过后报警，被告于同年10月被捕。

被告被捕后作出约67万元的赔偿。

控方指出，被告对患有疾病的弱势者下手，滥用他们对她的信任，促请法官判被告坐牢九年至12年。

被告的代表律师则称，被告患有妄想型精神分裂症，病情与暴力罪行相关。此外，被告已作出部分赔偿，恳求法官判监69个月。

法官下判时指出，被告因贪婪而犯案，滥用信徒对她的信任，骗取超过1300万元。她也攻击信徒脆弱的部位，事后不让他们求医，但考虑被告病情等因素，最终判被告坐牢10年半。（人名译音）