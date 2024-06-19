失信公司逾63万元 财务经理判监66个月

财务和人力资源经理两年失信公司约63万1285元，审讯时辩称是老板为了隐瞒股息数额，以及他出轨女员工一事，私下让她帮忙兑现支票后再以现金交还。

控方指女经理的证词前后不一，而且不可信，老板的妻子同为公司股东，要想查看股息大可询问员工；老板也没有理由如此信任刚入职公司，而且还在试用期的女经理不会拿钱跑路。若这是老板的“秘密指示”，老板也不会在得知女经理失信后，要求下属报警和进行内部调查，并起诉被告。

不满罪成和刑罚 被告要上诉

被告陈怡玲（35岁，译音）面对四项失信控状，她否认有罪，在受审后被裁定罪成。法官星期三（19日）判她入狱66个月，她不满罪成和刑罚，通过律师提出上诉。

根据控方的结案陈词，被告在2016年2月入职Exim & Mfr Enterprise私人有限公司，担任财务和人力资源经理，她的职务范围包括准备股息支票。

2016年4月至2017年3月期间，她把四张总额约为63万1285元的股息支票分别存入两名朋友，以及她的个人和她的公司Wedding Day私人有限公司的银行户头，并据为己有。

被告在审讯期间辩称，老板为了隐瞒他的股息数额，以及与女员工的关系，秘密指示她将他与妻子的股息存入其他银行户头。被告称，她当时建议把支票汇入她朋友以及她本身的户头，待她把支票兑现后，再带着现金到办公室把这笔钱归还老板。被告也说，自己是在没有回报的情况下帮忙老板的。

老板和妻子供证 都表示夫妻关系良好

然而，控方指出，老板和其妻子在供证时都表示夫妻关系良好，老板会主动告诉妻子股息数额，妻子也会将钱交由他保管。老板没有任何理由隐瞒，也不可能偷偷取走妻子的股息。即使真如被告所说，要做类似安排，老板大可到银行开新户头存入股息，或者找信任的朋友帮忙。

另外，针对何时将现金归还老板，以及老板指示的具体内容等，被告的证词也都前后不一。

控方在判刑陈词时说，被告犯案长达两年，还采取措施隐藏罪行，例如在公司支票的票根上，填写收款人的正确名字。被告至今并未作出任何赔偿，因此建议法官判她坐牢66至70个月。