把银行卡借老板收逾10万元骗款 男子判监四个月

老板以需要新加坡银行户头经营生意为由向男子借银行卡，实际上他是以协助顾客追讨投资款项的模式诈骗，用男子的银行户头接收骗款。男子多次借出银行户头，现在被判坐牢四个月。

被告莫哈默埃利亚斯（30岁）面对一项抵触滥用电脑法令的控状，他星期三（19日）在国家法院认罪。

根据案情，被告为一名叫费罗兹的男子工作，2021年年中，他到费罗兹在峇淡岛的住所居住。

调查显示，2021年费罗兹向投资分时度假（timeshare）的受害者谎称可帮他们追讨欠款，并向受害者收费，借此行骗。费罗兹也在隔年向受害人介绍另一家可以追回欠款的新加坡公司Nixdorf Management Solution（简称Nixdorf）。

2021年10月，费罗兹以需要新加坡银行户头经营生意为由向被告借银行提款卡，被告答应后把提款卡密码告诉他。费罗兹在同天归还银行卡。

自那时起，当费罗兹需要用银行户头时都会向被告借提款卡，被告都会答应。后来，费罗兹干脆收着被告的银行卡，以方便他进行交易，而这一借就借到2022年7月。

受害人报警后 揭发这起案件

在其中一名受骗26万2850元的受害人向警方报案后，这起案件才被揭发。调查发现，被告的户头被用来接收11万7720元的骗款，警方随后在2022年10月8日逮捕被告。

据早前报道，费罗兹为了让骗局更有可信度，找前员工穆哈纳拉姆合作，把对方的公司Nixdorf当作自己在新加坡分公司。Nixdorf也是穆哈纳拉姆与同伙为了行骗而设下的空壳公司，穆哈纳拉姆早前已被判坐牢21个月。

资深刑事律师符兆明说，在滥用电脑法令下，无论违例者是否是新加坡公民，或是否在国内，只要新加坡有办法追踪到犯罪者，新加坡警方和法院都可以提控他们。这是因为网络犯罪并无国界之分，一人即使远在南极，也可骇入新加坡的账号。

欣文律师事务所（Selvam LLC）合伙人苏子扬解释，只要违例者案发时在新加坡，或者受影响的电脑、程序或数据存储在新加坡，便可在本地被控。而一起骗案中，只要收益、损失或伤害发生在新加坡，如新加坡的受害人从新加坡户头转钱给骗子，这名嫌犯就可在本地被控。