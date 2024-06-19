汤东线七新站周五举行预览活动 公众可免费搭乘

地铁汤申—东海岸线第四阶段的七个地铁站将于星期天（6月23日）通车，预览活动星期五（21日）举行，让公众免费搭乘地铁。地铁正式开通后，往返于兀兰北和碧湾站之间的列车，在繁忙时段每隔三分钟行驶一趟，非繁忙时段则是每六分钟一趟。

汤东线第四阶段（简称TEL4）全长10.8公里，七个地铁站是丹戎禺、加东公园、丹戎加东、马林百列、马林台、实乞纳和碧湾站。

陆路交通管理局星期五将为TEL4启用举行预览活动，当天中午12时至晚上9时，这七个地铁站将向公众免费开放，并举办相应的互动活动。

公众可以在上述时段免费搭乘TEL4区间的地铁，参观这七个地铁站内的艺术设计和建筑，探索周边的地标景点，参与一系列的有奖活动，还可以和公共交通礼仪大使（Thoughtful Bunch）合影留念。

参与寻宝列车问答 赢取奖品

在七个新地铁站内，公众可以留意站内的海报扫码，扫描二维码参与“汤东线第四阶段地铁之谜：寻宝列车”（TEL4 MRT Mysteries: The Treasure Hunt Express）的有奖问答，并在TEL4的各个站点寻找答案，回答正确的数量越多，就有更多的抽奖次数，赢取手机、平板电脑、笔记本电脑、现金礼券等奖品。

在马林百列站，特别设有以绿色通勤为主题的画展。画展邀请了本地的插画家，通过24幅绘画作品，鼓励人们搭乘公共交通绿色出行。

配合此次活动，陆交局的Knackstop商店推出了T恤、雨伞和拼图等限量周边产品，公众可以前往马林百列地铁站内的快闪店购买。

由于TEL4尚未正式启用，有意搭乘地铁前往参观的公众，可以先前往汤东线的滨海湾花园站，在此搭乘免费接驳列车到丹戎禺站，再从丹戎禺前往其他六个新地铁站。

公众也可以从环线的体育场站步行10至15分钟抵达丹戎禺，或搭乘11号、30号或158号巴士，到TEL4的任何一个地铁站。

欲知更多活动相关详情，可浏览陆交局脸书页面。