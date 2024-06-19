新加坡华族文化中心新一季方言演出 宣导反诈知识

老奶奶“刘妹妹”（Lau Mei Mei）接获来电，称银行账号被用来洗黑钱，必须提交银行账号密码；电话另一头自称是警方的可疑男子，名字居然叫“你好吗”（Lee Ho Boh）。

这个看似无厘头的桥段，是方言音乐综艺类演出“欢喜来唱歌”新增的反诈教育内容之一。

新加坡华族文化中心推出新一季的“欢喜来唱歌”，首次与新加坡警察部队的反诈骗指挥处及保健促进局合作，通过短剧单元向年长者宣导反诈骗和健康相关信息。

多名熟悉艺人参与演出 本季活动将持续至明年1月

新一季演出星期三（6月19日）开跑，共有500多人在新加坡华族文化中心观赏首场演出，观众以年长者为主。“欢喜来唱歌”为售票演出，也在网络平台上直播，演出者包括年长者熟悉的陈建彬、李佩芬以及皓皓等艺人，并以华语、福建话、客家话等语言演出。本季共八场活动，将持续至2025年1月。

警察部队今年2月公布的数据显示，去年诈骗案受害者中，50岁至64岁的壮龄受害者占19.9％；65岁及以上的受害者则占7.1％。

陈芸芳（76岁）就曾接到诈骗电话，要求她提供银行账号细节，她当时没有上当，但至今仍心有余悸。陈芸芳受访时说：“我看演出看得很开心，并在这种轻松的氛围里学习了不少反诈知识……这也提醒我以后要对可疑来电更谨慎。”

警察部队发言人说：“通过与新加坡华族文化中心合作，并且借助他们的文化推广媒介，新加坡警察部队寻求建立桥梁，强化和推广反诈措施，为所有人建立更安全的环境。”

新加坡华族文化中心总裁陈子宇呼吁更多组织和中心合作，“以我们的项目作为平台，向说方言的年长者解释和分享重要信息”。