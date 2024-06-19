尚达曼总统6月24日至26日正式访问意大利和爱沙尼亚

尚达曼总统本周到意大利首都罗马进行工作访问，随后正式访问意大利和爱沙尼亚。

根据外交部星期三（6月19日）发出的文告，尚达曼应意大利总统马塔雷拉和爱沙尼亚总统卡里斯邀请，6月24日至26日对两国进行正式访问。

尚达曼6月24日在意大利将会见马塔雷拉和意大利总理梅洛尼，并出席欢迎仪式和马塔雷拉为他所设的午宴。

这是2016年时任总统陈庆炎出访意大利后，我国总统再度访问意大利。

从意大利前往爱沙尼亚，尚达曼将途经芬兰首都赫尔辛基，与今年3月宣誓就职的芬兰总统斯图布（Alexander Stubb）共享早餐。

到了爱沙尼亚，尚达曼将会见卡里斯、爱沙尼亚总理卡拉斯，以及国会议长胡萨尔（Lauri Hussar）。他也会出席欢迎仪式和卡里斯为他所设的晚宴，并会见参与可持续发展项目的当地企业。

陪同尚达曼出行的包括总统夫人珍一藤木、总理公署部长兼外交部和教育部第二部长孟理齐博士、贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉、国会议员司徒宇斌和沙礼尔，以及总统办公室、外交部和贸工部官员。

正式访问意大利和爱沙尼亚之前，尚达曼6月20日至23日会在罗马进行工作访问，参与由意大利银行主办的30人小组（G30）全体会议，并联合主持全球水经济委员会会议。他6月22日将私下会见罗马天主教教宗方济各。

尚达曼目前以个人名义担任国际经济与货币事务咨询组织G30董事会主席，以及全球水经济委员会联合主席。

在他出访期间，总统顾问理事会主席张赞成和国会议长谢健平，将分别从6月20至25日以及26日至27日代行总统职务。

意大利是我国第四大货物贸易伙伴 爱沙尼亚将继续探讨多方面合作

意大利是1965年最先与我国建交的国家之一，两国关系友好。意大利也是欧盟第三大经济体，仅次于德国和法国，近年来加强了与东南亚接触。

其中，新意牢固的经济关系不断发展，意大利是新加坡第四大货物贸易伙伴，新加坡则是意大利在亚细安最大的货物贸易伙伴，双边货物贸易额去年达90亿元。

新加坡和爱沙尼亚去年则庆祝建交30周年，两国在信息和通信技术领域的互动日渐频繁，并继续探讨在教育交流等方面的双边合作。

爱沙尼亚也希望与我国加强联系，包括近年在新加坡设立大使馆和商业中心。