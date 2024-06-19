我国办国际马蹄蟹研讨会 维护多样生态环境守护蓝血活化石

你知道新加坡是濒危动物马蹄蟹在亚洲的家园之一吗？可是，由于过度捕捞和栖息地减少，这种有极高医药价值的蓝血生物正面临危机。新加坡举办国际马蹄蟹研讨会，为维护多样生态环境尽一分力。

世界自然保护联盟（IUCN）星期三（6月19日）与新加坡自然协会在我国联合举办第五届国际马蹄蟹研讨会，国内外动物保护专家学者、动物保护从业者，以及志愿者齐聚圣淘沙名胜世界会议中心，探讨与马蹄蟹相关的科学研究和保护工作。

马蹄蟹（Horseshoe Crab），学名为鲎（hòu），是一种无脊椎、蓝血海洋节肢动物。早在4亿5000万年前，它已出现在地球上，繁衍至今。

全世界范围内，现在只有四种马蹄蟹存活着。分布在美洲的叫美洲鲎；另外三种分布在亚洲，分别是圆尾鲎、南方鲎以及中华鲎。新加坡是圆尾鲎和南方鲎的栖息地。

李智陞：我国以科学为基础 保护生物多样性

国家发展部长李智陞为研讨会主持开幕仪式并致辞时说，作为一个岛屿城市国家，我国很幸运拥有丰富多样的生物生态，但同时，新加坡面临着来自各种需求的巨大土地使用压力，例如住房、国防、交通等。

他指出：“这意味着我们必须非常仔细地规划和使用土地，以在保护和发展之间取得平衡。为此，我们采取以科学为基础的方法来保护生物多样性。”

国家发展部长李智陞为研讨会主持开幕仪式，他指出，马蹄蟹是生命力极强的活化石，在栖息地发挥着重要的生态功能。（何家俊摄）

李智陞也说，马蹄蟹是生命力极强的活化石，在栖息地发挥着重要的生态功能。“例如，它们的觅食活动会释放当地环境中的营养物质；它们的卵也是某些鸟类的食物来源，包括候鸟。”

新加坡国立大学生物科学系荣誉退休教授邹乐明受访时说，马蹄蟹亮蓝色的血液具有很强的抗菌特性，它含有对有毒细菌非常敏感的细胞。“蓝血能确保新疫苗不受细菌污染，所以（人类）对直接从马蹄蟹身上提取的血液需求量很大。”

过度捕捞 马蹄蟹数量急剧下降

由于海滩侵蚀和人类对沙质海岸的开发，导致鲎的产卵栖息地遭到严重破坏，加上过分攫取经济和医药价值造成的过度捕捞，马蹄蟹数量急剧下降。

新加坡自然学会会长杨陞明也在致辞时提到，2007年，学会成员在我国西北海岸的泥滩中发现一些废弃渔网，这些渔网中困有大量大小各异的马蹄蟹。

因此，学会成员开始定期前往泥滩拆除渔网，将被困的马蹄蟹放生；后来学会还成立了马蹄蟹救援和研究计划，以加强对它的保护。

为期五天的国际研讨会，共有172名嘉宾受邀出席。研讨会不仅有学者讲解最新的前沿研究，也将带领参与者到双溪布洛湿地保护区（Sungei Buloh Wetland Reserve）等地进行田野调查。