环境局再投9000万元 推动环境服务领域企业采纳新技术转型

政府将为生产力提升计划投入新一笔总值9000万元的资金，着重于推动业界采纳创新和商业化的新技术，支持环境服务领域的中小企业转型，提高生产力。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期三（6月19日）在新加坡洁净环境峰会致辞时，宣布上述消息。

第四季将公布更多详情

她指出，行业转型的下一个阶段，将重点推动企业采用创新和商业化的技术，以支持该行业努力提升新加坡的公共卫生和清洁水平。国家环境局将在今年第四季公布更多详情。

环境局自2018年推出生产力提升计划（Productivity Solutions Grant），提供津贴，鼓励环境服务领域的中小企业通过采用设备和数码化解决方案，来提高运营效率和生产力。至今环境局已批准了近2000份申请，当初为该行业所拨款项也已用完。

许连碹指出，创新与数码化是环境服务领域转型的主要支柱。她举例说，马西岭商场小贩中心采用加强版的自动回收托盘系统，目前由清洁承包公司Clean Solutions运营。

本地企业开发新系统 结合人工智能简化清洁工作

该系统由本地企业Mishima在环境局和新加坡企业发展局的联合创新征集活动下开发。系统结合了人工智能增强的视频成像、机械臂和翻转机制，使清洁工作流程更加简化，收集、分类和运输托盘及用过餐具的效率提高了约50%。

Mishima项目分析师谢卓敏说，加强版的自动回收托盘系统有人工智能摄像机，可以通过颜色、形态和形状来识别餐具并加以分类，以及辨别餐具在托盘上的摆放状态。之后，通过云端演算法做运算，机械手臂会根据运算结果给予最合适的处理方式，控制夹取餐具的高度和力度。他举例，易碎餐具比如砂锅，机械手臂使用的力度就会较小。

谢卓敏指出，马西岭商场小贩中心的清真餐具是青色，非清真餐具是黄色，系统能够根据颜色区分清真和非清真餐具，这也是他们决定在该小贩中心推行系统的原因。

系统还可以处理托盘上的垃圾，透过设计的双层传输带把食物残渣与餐具分离，清洁工无须手动处理垃圾，节省人力。

她说，本地清洁人员的年龄偏大，系统不仅减少清洁人员的工作负担，也解决人手不足的问题。目前他们会提供清洁工一周的完整培训，学习系统的运作原理和安全注意事项等。

环境科技创新中心合作伙伴 投入百万元建立和试验项目

另外，许连碹也透露，新设立的首个环境科技创新中心（Enviro Tech Innovation Hub，简称ETIH）的合作伙伴已投入约100万元，用于建立和试验项目。

丰达环球工程与新加坡科技研究局联合开发的洁厕机器人是创新项目之一。该公司的企业战略与运营副总监王俊彦说，机器人不仅能去除马桶盖上的污渍，还能擦干和掀起马桶盖，以及清洁马桶内侧的污渍。

王俊彦指出，这款机器人可以调节清洗力度、用水量和清洁剂用量。每次清洗仅需0.75公升的水，有助于企业监控和节约清洁厕所的用水量，并减轻清洁工人的负担，提高效率。