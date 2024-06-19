共和理工科学养殖马蹄蟹 保护本地易危濒危动物

共和理工学院师生人工养殖马蹄蟹，用科学方法身体力行保护本地易危与濒危物种。

共和理工学院环境与海洋科学系系主任叶嬿玲博士受访时说，马蹄蟹迁地育种计划（Ex-situ Breeding Programme）自2015年末启动，一直延续至今，前后共有30名学生参与。

叶嬿玲指出，该计划旨在为人工养殖马蹄蟹（学名为鲎（hòu））建立一种可行的方案。

她说，本地共有两种鲎，圆尾鲎（C. rotundicauda）和南方鲎（T. Gigas）被《新加坡物种保护红皮书》分别列为“易危”和“濒危”，但目前少有人在保护他们的自然栖息地。

养殖过程观察最合适生长环境 已成功培育约20只圆尾鲎

叶嬿玲和学生在校园内的水产养殖设施中养马蹄蟹。过程中，他们通过调整育种系统参数，例如水流、盐度、溶解氧浓度、水温，以及幼年和成年马蹄蟹的食物，来观察并评估最适合它们生长的环境。

目前，这个计划是环境与海洋科学系学生毕业专题作业的一部分，总体成功率为65%，已成功培育约20只圆尾鲎。

叶嬿玲解释说，在自然环境如泥滩中直接接触马蹄蟹具有挑战性，不好操作。“通过迁地养殖和研究，我们可以更深入了解它们的繁殖与觅食行为、发育过程、生命周期等。”

谈及未来目标，她说，下一步，团队计划将以总结出的养殖方案扩展至南方鲎，从而更好地在本地实施马蹄蟹相关的动物保护措施。