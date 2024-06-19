黄循财总理会见中共中央政法委书记陈文清

总理兼财政部长黄循财说，新中两国面积和特性不同，但也有重要的相似之处，因此两国都认为，分享如何促进社会和谐与凝聚力的经验和想法，对双方都有益。

黄总理星期三（19日）在总统府会见来访的中共政治局委员、中央政法委书记陈文清。他在各主要社交媒体平台发贴文说，很高兴欢迎陈文清到访我国。陈文清此行是与国务资政张志贤共同主持新中社会治理高层论坛，探讨如何解决两国社会面对的共同问题。

黄总理形容，中国和新加坡有着密切和多面向的关系。大多数人都知道新中的经济联系，但两国其实也在其他领域如执法、法律和司法等展开合作。

黄总理说，新中两国虽然面积和特性不同，但也有重要的相似之处。因此两国都认为，分享如何促进社会和谐与凝聚力的经验和想法，以及相互学习对双方都有益。

黄总理祝陈文清一行访问取得丰硕成果，并期待双方今后继续开展富有成效的交流。

另据新华社报道，陈文清在会见中表示，2023年，两国领导人将中新关系提升为全方位高质量的前瞻性伙伴关系，为新时期中新关系发展擘画了蓝图。

陈文清说，中新合作具有重要示范意义，两国持续深化高质量共建“一带一路”合作，共同维护多边主义和自由贸易，不仅助力各自经济社会发展，也为地区和平稳定与发展繁荣注入正能量。

陈文清也说，中国愿同新加坡一道，深化执法安全和社会治理领域务实合作。