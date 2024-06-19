陀螺仪失灵致F-16战机坠毁 空军采取额外维修措施

新加坡空军部队一架F-16型战机上个月坠毁，调查显示事故是因机上其中两个俯仰速率陀螺仪磨损，导致性能退化，并在战机起飞时失灵。为避免这类情况再次发生，空军部队已针对这项仪器采取额外的维修措施。

其中，空军部队的工程师会定期拆除F-16的俯仰速率陀螺仪（pitch rate gyroscope，简称陀螺仪）的组件，使用专用器材测试这个仪器。

国防部星期三（6月19日）发文告说，这项额外的预防性维修措施有助工程师尽早发现仪器退化迹象，以便在陀螺仪功能加速退化导致故障前及时更换仪器。“这项举措已超出飞机制造商所制定的维修程序。”

今年5月8日中午12时35分，一架F-16在登加空军基地起飞后不久坠毁，飞行员在坠机前成功弹出逃生。他当时意识清醒，伤势不重，没有其他人在这起事故中受伤。

国防部在5月18日公布，事故是因为机上的俯仰速率陀螺仪提供错误的信息给飞行控制电脑系统，导致机师无法在起飞时掌控飞机。

俯仰速率陀螺仪是一种用来感测和维持方向的装置。飞行控制系统会根据陀螺仪传来的数据控制机头抬升，让飞机爬升或下降。每架F-16都有四台陀螺仪，其中一台是后备。

国防部星期三阐明事发经过时说，起飞前，飞行员进行的机内测试并未发现陀螺仪有任何问题，使用的三台陀螺仪都提供正确和相似的信息，第四台照旧作为后备仪器。起飞时，其中两台陀螺仪却发出错误信息，但因为内容相似，导致系统排斥了唯一正确、但不一致的信息。后备陀螺仪之后启动，但信息一样被排斥。飞机根据错误信息移动，促使飞行员最后判定飞机失控。

F-16战机开始飞行以来 首次出现这类故障

国防部指，F-16制造商洛克希德马丁（Lockheed Martin）提到上述情况属于罕见，也是F-16战机自1974年开始飞行以来，首次出现这种故障。

调查得出的结论是，出事的F-16战机的维修遵照了既有程序，空军部队也遵守了所须进行的维修检查。上述发出错误信息的陀螺仪是因为磨损导致性能退化，并在飞机起飞前失灵。

国防部说，洛克希德马丁没有规定陀螺仪须要任何预防性维修。陀螺仪会在发现问题时更换。

国防部提到，由空军部队领导、洛克希德马丁和交通安全调查局辅助的调查已经结束。新加坡武装部队总监察署已审查过结果。武装部队安全外部审查专家小组获知最新调查结果，也同意空军部队采取的额外预防性措施。

F-16料2030年代中期 逐步由F-35取代

我国目前有约60架F-16战机，最早是在1988年入役；预计这批战机将从2030年代中期逐步退役，由F-35战机取代。

5月8日的坠毁事件后，空军部队为安全起见，暂停F-16战机机队训练。5月21日复飞时，所有F-16的陀螺仪已完成并通过检查。

国防部说，空军部队会继续维持最高的维修标准，确保每架飞机适航。目前有约3100架F-16战机在25个国家运营，累计飞行时间超过1900万个小时。国防部和空军部队对F-16的作战能力和可靠性有信心，相信它能守卫新加坡的领空。