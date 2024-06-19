李智陞：漏油事故持续中 当局将监测沿海和海洋栖息地

上周的船只碰撞引发漏油事故将有深远影响，清理工作和事件造成的环境影响需要时间进行。一旦完成，才能展开修复。

国家发展部长李智陞星期三（6月19日）出席第五届国际马蹄蟹研讨会致辞时，就漏油事故提供了最新进展。他说，新加坡的水道是世界上最繁忙之一，用于海上运输、体育、休闲、渔业和养殖业等活动。根据记载，世界近三分之一的硬珊瑚种类生存在我国水域。这里也有超过100种岩礁鱼类和约200种海绵动物。

李智陞说，漏油事故影响深远，事件还在持续发展中。清理工作以及事故对环境影响的全面评估需要时间进行，在这之后才能展开修复工作。国家公园局将监测沿海和海洋栖息地的恢复情况，再评估是否须要进一步修复栖息地。

上星期五（6月14日）下午，悬挂荷兰国旗的挖泥船VOX MAXIMA撞上悬挂新加坡国旗的加油船MARINE HONOUR，引发漏油事故。

油污清理工作已持续多日

尽管海事及港务管理局接获通报后马上启动应急措施，但约400公吨的低硫燃油仍随潮汐流扩散至附近海岸，包括圣淘沙、拉柏多自然保护区、南部岛屿、滨海南码头和东海岸公园等南部海岸线。油污清理工作也已持续多日。

《联合早报》早前报道，受访专家指出油污或会对珊瑚礁造成影响。海洋生态保护组织和专家也担心事故对自然生态造成长期影响，认为油污清除后须持续观察海洋生物的恢复情况。

关爱动物研究协会（ACRES）及本地海洋生态保育组织Marine Stewards也指出，目前可见的受影响动物多是陆地动物，油污是否会在之后对海洋动物造成影响还是未知数。