用无人机踢足球 新式竞技打入新加坡

无人机足球，相信这个玩意儿很多人还没听过，本地玩家也还不多。不过，这些玩家可不只是玩玩，而是组队代表我国参加国际比赛，其中一队还在韩国仁川的世界赛中勇夺亚军。

无人机足球（Drone Soccer）其实是一种玩家分两组，通过操控由球形塑料框圈住的无人机来对打的活动。这种崭新的竞技形式，大约在一年前开始进入本地，估计目前全岛约有数十名玩家。

这个运动在2016年由韩国玩家发明。把这项新鲜运动带到本地的是新加坡无人机足球协会主席林义德（45岁）。2022年，他到美国参与当地的无人机会展活动时，看到一位韩国代表在展场上介绍无人机足球。无人机足球独特的外形引起了林义德的注意。“无人机圈在球框里，还加上LED灯，非常吸引人。”

今年5月到韩国仁川参加国际赛的本地玩家，每周末都会约在义顺集合练习。他们希望有更多人加入。（受访者提供）

无人机足球赛的比法是，参赛者分成各有五人的两组，通过操纵“足球”——圆框里的无人机，进行玩法类似足球的“飞球”竞赛。各组队员必须操控无人机，让它们飞进安装在特殊笼子内的空中环形球门以取分，每局三分钟。无人机比赛按机身大小，分成直径20公分组和直径40公分组。

林义德在了解了无人机足球的玩法后，决定把这项运动介绍到本地。于是，他开始从网上订购无人机足球配备，并邀约身边的朋友一起玩。去年4月间，他正式成立了新加坡无人机足球协会，协会目前约有60名会员。

本地最早的玩家之一是吴伟坤（46岁），他就是最近在韩国比赛中获奖的本地团队的教练。他说，这次本地共有20人到仁川参加无人机足球赛。这是新加坡队第二次派队参赛，没想到会击败中国、香港和日本等强敌而获得第二名。第一名是超级强旅韩国队。

吴伟坤说，这次到韩国参赛的20个玩家每个周末都会到义顺集合练习，他们希望吸引更多有兴趣的人加入。他说，无人机足球是一种老少咸宜的团队活动，考验参与者控制无人机的技术，以及整体的协作能力与战略。

目前，无人机足球在韩国和中国等地已经掀起热潮，玩家越来越多，包括中小学的学生。

新加坡的无人机足球队到韩国仁川参加国际比赛，其中一队获得第二名的好成绩。左一为新加坡无人机足球协会主席林义德，右二为教练吴伟坤。（受访者提供）

从学生到乐龄人士皆可参与

林义德受访时说，他们到韩国参赛时，看到中国队里有一名仅八岁的小女孩，可她的技术一点也不比大人逊色；因此，他们获得很大的启发，希望鼓励本地更多学生尝试无人机足球。

无人机足球协会正积极向本地学校推介这项运动，鼓励学生参加。这个运动除了要求对无人机的操控能力，也讲求团队的协作和打法战略，因此是一种可同时培养多种技能的运动。

协会已陆续到多所学校为学生们做介绍示范，其中一些学校已决定成立无人机足球课外活动小组。今年7月16日至18日，无人机足球协会也将同新加坡科学馆合办比赛，鼓励全国七至20岁的学生组队参加，进一步推广这个运动。

林义德指出，无人机足球也可配合社区活动介绍给年长者，包括坐轮椅的行动不便者。他也到一些乐龄活动中心，为年长者演示无人机足球，获得不少乐龄者积极反应。他说：“只要室内有足够空间，无人机足球也可以在室内玩，因此适合当做给乐龄人士的游戏，锻炼身心的协调性和反应。”

林义德希望让更多本地人认识和接触无人机足球运动。他也希望，明年5月韩国下一届无人机足球国际赛举行的时候，新加坡可以派出更壮大的队伍参加，最理想的情况是包括一个在籍学生团队。