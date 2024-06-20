比达达利建本地首个饮用水地下储水池 可同时为8800户家庭供水

比达达利住宅区建造本地首个储存饮用水的地下储水池，以解决我国用水需求增加和土地空间稀缺的问题。这座斥资约2700万元兴建的地下储水池预计今年第三季启用，高峰时段可同时为8800户家庭供水，还能根据供需自动调节储水和泵水量。

比达达利地下储水池（Bidadari Underground Service Reservoir）包括一个水泵站和两个建于地底下的水箱，分别占地约700平方米和1500平方米。水箱总容量相当于三个奥林匹克游泳池，上方是比达达利公园的一部分；水泵站则建在地面上。

比达达利地下储水池包括一个水泵站（图前方建筑）和两个建在地底下的水箱（建筑后方的绿地），分别占地约700平方米和1500平方米。（白艳琳摄）

目前有超过10个高地储水池

公用事业局日前安排媒体参观比达达利地下储水池。公用局供水（网络）署副署长邱银珠指出，我国土地面积小，很难找到合适地点来建造传统的储水池，而且高地上的储水池也需要在地底下挖掘很长的输水管网络，这会影响到许多已经建好的地下设施。

她说：“我们因此决定，尝试将比达达利储水池建在住宅区的地底下，预计能同时为8800户家庭供水，大大节省土地空间。在低地建造地下储水池有赖于合适的土地条件，以及在社区规划初期与多个机构协作，才能将水库与社区基础设施结合起来。”

公用局目前共有超过10个建于高地的储水池，包括供工业用途的新生水储水池。储水池用来储存来自公用局处理厂的饮用水，然后通过水管输送给用户，是新加坡供水网络的重要组成部分，以便在供需出现波动时作为缓冲。

地下储水池通过五水泵为住宅供水

比达达利地下储水池则是通过五个水泵向住宅供水。水泵站将在用水高峰时段，即早晚6时至10时运行，以维持供水网络中的良好水压。在非高峰时段，储水池将从其他高地储水池中抽取并储存饮用水，以确保后续高峰时段的水供应充足。

供水（网络）署首席工程师陈志雄说，建造地下储水池的过程遇到不少挑战。例如，本地经常下雨，导致地下工地积水，须要耗费更多时间排水。

“为了将机械和建材运送到地下九米深的空间，我们也跟承包商合作在工地周围挖掘一个更长的螺旋坡道。”

储水池的水箱平均深6.5米，水位最满可达四米高。水箱底部连接着两个管道，并在固定的水位安装感应器，当水箱水位下降时，输水管会自动开闸让水储入水槽，而水位到达一定高度时则会关闭。

比达达利地下储水池还配有控制中心，实现全自动化操作，包括显示泵水站的水压和水质监测等数据。饮用水在注入水箱前也会经过水质监测和过滤系统，确保达到安全饮用的标准。

永续发展与环境部长傅海燕星期三（6月19日）在第10届新加坡国际水资源周以及第六届新加坡洁净环境峰会联合开幕式的致辞中说：“政府在水道、排水沟，以及储水池的建设上投入大量资金，以有效管理雨水的径流。”

她指出，比达达利除了建造本地首个地下储水池加强供水，即将完工的阿卡夫湖（Alkaff Lake）也能在降雨期间作为防洪的雨水蓄水池；阳光充足时，则成为居民的休闲空间。