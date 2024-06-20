最新BTO推出6938单位 三黄金地段组屋津贴回收率调高至9%

建屋发展局在新一轮预购组屋销售活动中推出6938个单位。其中加冷黄埔和女皇镇的三个黄金地段组屋项目，由于享受较高津贴，津贴回收率将调高到9%。

这是10月新组屋分类框架实施前的最后一轮销售活动，供选购的单位比上一轮2月推出的4126个单位增加了68%，也是自2022年11月以来最多的一次。今年总共将推出1万9600个单位。

根据建屋局星期三（6月19日）发出文告，新推出的八个预购组屋项目包括之前宣布的义顺真查鲁（Chencharu）项目，其余位于裕廊东、加冷黄埔、女皇镇、淡滨尼和兀兰。

其中，加冷黄埔的Tanjong Rhu Riverfront I和II，以及女皇镇的Holland Vista，属于黄金（Prime）地段组屋。二房式灵活单位的价格从12万7000元起跳，三房式最低34万2000元，而四房式起跳价52万3000元。

建屋局说，当局将为上述三个项目提供额外津贴，使售价显著低于同一区的转售组屋，以确保买家负担得起。由于津贴额较高，这些项目的津贴回收率（subsidy recovery rate）也相应调高到9%。

国家发展部长李智陞星期三也在脸书发文谈到调高津贴回收率，“为公平起见，屋主若在10年的最低居住年限后出售这些黄金组屋，必须归还转售价或估价的9%”。

黄金地段组屋在2021年首次推出时津贴回收率定在6%，去年12月调高到8%。目前共有三个回收率为8%的黄金组屋项目，位于红山和女皇镇。

推出单位中女皇镇等候时间最长 兀兰最短

这轮推出的单位中，约一半等候时间为四年或更短。其中最短的是兀兰的Marsiling Peak I，等候时间约两年11个月；最长的是女皇镇的Holland Vista，等候时间为四年九个月。

李智陞也在贴文中建议那些希望尽早搬入新居的买家，考虑申购等候时间大约三年的淡滨尼项目，或是少于三年的兀兰项目。

另外，从本轮销售活动开始，符合条件延迟评估收入的年轻情侣，在签署购屋协议时，一律只须支付屋价的2.5%。这包括已经收到购屋资格通知书的情侣。

符合条件的首次申购家庭可申请高达8万元的额外安居津贴（Enhanced CPF Housing Grant）。建屋局说，有了额外安居津贴，在非成熟区购屋者，在兀兰仅花13万2000元，即可购得一个三房式单位；在义顺以21万9000元就可购得一个四房式单位。在成熟区淡滨尼，津贴后的四房式价格从40万元起跳。

截至19日傍晚6时，三房式及以上单位，首次申请家庭的申购率中位数为0.3，最受欢迎的是淡滨尼的Tampines GreenTopaz项目，四房式申购率达1.7，五房式1.4；二次申请的家庭方面，申购率中位数为3.2，最抢手的也是淡滨尼的项目，每个五房式单位有21名申请者抢购。

本轮销售活动的申请将在6月26日截止。