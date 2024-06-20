本地垃圾量10年减少逾一成 回收率去年跌至52％

我国人口和经济过去10年来虽然持续增长，但制造的垃圾并未随之增加，反而减少逾一成，从2013年的785万1000公吨，减至去年685万9000公吨。不过，人们在再循环方面的表现仍有待加强，去年整体回收率为52％，比前一年下降了五个百分点。

国家环境局认为，垃圾减少，显示家庭和企业更积极地减少使用（reduce）和重复利用（reuse）。

第10届新加坡国际水资源周，以及第六届新加坡洁净环境峰会星期三（6月19日）开幕，永续发展与环境部长傅海燕为联合开幕仪式致辞时，公布了最新的环境局垃圾量和回收率数据。

过去10年，在住家垃圾方面，我国每人每日丢弃的垃圾减少超过15％，从2013年的1.08公斤，降至去年0.88公斤。同一时期，非住家垃圾则减超过30％，2013年每一元国内生产总值的垃圾制造量为39.6公斤，去年则是25.7公斤。

住家垃圾来源包括住宅单位、学校、油站、小贩中心和宗教场所等，由公共垃圾收集业者收取；非住家垃圾来自购物中心、博览中心和工厂等工业及商业场所，由一般垃圾收集业者负责。

傅海燕说：“在追求可持续发展的过程中，我们必须降低资源足迹。实现这一目标的其中一个方式，是达到资源循环，争取更有效的资源回收。”

我国于2019年制定了零垃圾总蓝图，目标是到了2030年，把垃圾回收率提高至七成。

根据环境局去年进行的一项问卷调查，会再循环垃圾的家庭从2021年的64％，增加至去年的72％。参与的公众虽然多了，不过回收率却不尽人意。

2013年的整体回收率为62％，过后便持续下滑，2022年是57％，去年跌至52％。不包括建筑和拆除建筑的废料在内，去年的回收率为45％，与2022年的46％大致持平。

若进一步细分，去年的住家垃圾回收率是12％，与2022年相同；非住家垃圾回收率则从72％跌至67％。

傅海燕说，回收率去年下跌，主要是因为建筑和拆除建筑的废料少了，而这类废料通常可以几乎全部回收，这些废料的回收减少，拉低了整体回收率。如果不算这类废料，过去10年的回收率，也因为结构性因素下跌，这是因为本地再循环市场小，废料须输出至其他国家，运费上涨和商品价格的起伏都造成影响。

以纸的价格为例，价高时，业者会乐意收集纸皮和彩色纸等各种纸类；价低时，他们偏向收集白纸，因为白纸的需求和价格较稳定。纸张和纸皮回收率从10年前的超过50％，降至去年31％。

落实饮料瓶罐退费制 提高垃圾回收率

为提高垃圾回收率，我国计划落实饮料瓶罐退费制，并正在探讨扩大制造商延伸责任制，以涵盖其他废料。

目前，本地绝大部分固体垃圾会在焚化后，送往实马高岛掩埋，焚化过程中产生的电力，则可为全国电网供电。

虽然那么做可以把垃圾体积减少多达九成，但环境局希望能够找到更有效的替代方案，进一步减少送往掩埋场的灰烬，以及垃圾处理的碳排量。

傅海燕透露，环境局已发出信息征询书（Request For Information），邀请业者提出替代垃圾处理方案，目标是把垃圾转化为能够生产较高价值产品的原料。

环境局会根据所收集到的资料，评估业者提出的技术是否可行，并可能进行试验计划以判断这项技术的经济效益，及它能否大规模运用。截止日期是今年9月17日。