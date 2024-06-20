东南亚成立新平台聚焦水资源问题 应对气候变化挑战

为应对气候变化带来的挑战，东南亚成立首个聚焦水资源问题的平台，以便更有效和可持续地使用水资源。

新加坡国际基金会星期三（6月19日）发文告宣布，基金会与世界经济论坛合作推出东南亚水资源适应伙伴（Southeast Asia Partnership for Adaptation through Water，简称SEAPAW），旨在通过加强水资源韧性，提高东南亚的气候变化适应能力。

这也是本区域首个重点关注水资源问题的平台。

SEAPAW星期三于新加坡国际基金会、世界经济论坛和全球水经济委员会联办的对话会上正式推出，活动也与今年的新加坡国际水资源周同时举行。

文告指出，SEAPAW会鼓励利益相关方，包括知识伙伴、解决方案提供者、金融机构、慈善机构、政府以及政策制定者采取行动，推动跨境项目及促进气候融资。

SEAPAW也会聚焦社区发展，并在关键领域开展项目，加强东南亚地区的气候适应能力。除此之外，SEAPAW也将通报区域内与水资源和气候适应相关的进展，以找出更多需要帮助的领域。

新加坡国立大学工程学院和设计与环境学院教授邱鼎财，星期三受委担任SEAPAW主席。

他说，水资源危机与气候变化关系密切，需要各国共同努力解决。SEAPAW是动员利益相关方及利用创新政策，增强水资源投资、供给、韧性和可持续方面的重要基础。