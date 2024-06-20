德国法官7月起受委新加坡最高法院国际法官 郑永光和吴必理法官任期延长

来自德国的彼得.迈尔贝克（Peter Meier-Beck）法官，将从2024年7月1日起受委为新加坡最高法院国际法官，任期约两年半。

另外，上诉庭郑永光法官与高等法庭上诉审判庭吴必理法官的任期，也分别从2024年9月3日和12月31日起延长两年。

高等法庭上诉审判庭吴必理法官的任期，从2024年12月31日起延长两年。（总理公署提供）

最高法院共有35名法官

这也意味着，最高法院共有35名法官，包括大法官梅达顺、三名上诉庭法官、四名上诉审判庭法官、18名高庭法官、四名司法委员与五名高级法官，国际法官则有22名。

由尚达曼总统任命为国际法官的迈尔贝克，拥有超过30年审理涉及知识产权与竞争（反垄断）法的案件，他在欧洲是知识产权界里最具影响力的权威之一。（总理公署提供）

总理公署星期四（6月20日）发出的文告指出，由尚达曼总统任命为国际法官的迈尔贝克，拥有超过30年审理涉及知识产权与竞争（反垄断）法案件的经验。他在欧洲是知识产权界里最具影响力的权威之一，积极在欧洲与世界各地提倡协调产权法。

律师出身的迈尔贝克曾在德国杜塞尔多夫（Dusseldorf）的地区法院与高级地区法院担任法官，之后受委为德国联邦最高法院法官，主要审理专利法与竞争法的案件。他在2021年9月卸下法官职务，成为国际专利纠纷的独立顾问与专家。

迈尔贝克从下个月起受委为新加坡最高法院的国际法官，任期在2027年1月4日到期。

上诉庭郑永光法官从2024年9月3日起，延长两年的任期。（总理公署提供）

同样由尚达曼总统任命延长任期的郑永光曾经出任初庭法官、司法委员与高庭法官，他在2016年8月受委为上诉庭法官。同样受总统委任延长任期的吴必理则在2021年1月受委为高等法庭上诉审判庭法官，并于隔年11月获委任为上诉审判庭主席。他目前也是新加坡法律学会的委员会成员。