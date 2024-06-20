我国今年经济前景改善 总就业人数连升10季8.2万职缺待补

本地劳动市场持续扩张，今年首季总就业人数连续第10个季度上升。多项就业数据向好，包括裁员人数连续两个季度减少，另有近8万2000个职位空缺待填补，反映出我国今年经济前景的改善。

人力部星期四（6月20日）公布的2024年第一季《劳动市场报告》数据显示，不包括外籍帮佣在内，今年3月的总就业人口达371万8100人，连续10个季度增加，但增速减缓。

首季就业人口增加4700人，与上一季增加7500人相比，少了2800人。新增劳动力主要是本地居民（5500人），主要在金融与保险服务、公共行政、医疗与社会服务及教育领域。

非居民就业人数则是自2021年第三季以来，首次出现萎缩，少了800人。这是因为今年1月政府调低建筑和加工业客工的比率顶限后，建筑业与制造业的外籍雇员减少了。

人力部收紧政策后，相关领域的雇主每聘用一名本地员工，所能引进的S准证或工作准证客工人数从七人减至五人。

属技术较熟练和多为白领的S准证及就业准证持有者，人数也同样减少。不过，人力部文告指出，随着经济前景改善，整体就业准证申请数量有所回升。

中国银河证券新加坡经济顾问宋生文告诉《联合早报》，我国仍需要外籍劳动力来补充本地劳动队伍，但预计未来的非居民雇员增幅会放缓。

他提醒，除了上述领域，海事造船业的客工比率顶限也将在2026年调低，加上从今年7月起，雇用外籍员工的企业须给本地雇员至少1600元的月薪，显示政府通过“萝卜与大棒”的方式，鼓励企业减少依赖外来人力。

“这肯定会对雇主造成负担，企业有必要借助科技提高生产力，并想办法减少对外籍劳动力的依赖。”

裁员人数连续减少

此外，裁员人数在去年第三季达4110人后，连续两个季度减少，降至3030人；这主要是批发贸易和电子制造业等外向型行业被辞退者减少，而企业重组仍是裁员主因。

虽然被裁人数减少，但在六个月内重返职场的雇员比率从上一季的61.5%，微降至59.4%，回到去年第二季的水平，显示更多人需要更长时间才找到新工作。

星展银行经济师蔡汉廷告诉记者，若以年龄区分，30岁至39岁群体重返职场的比率显著减少7.7个百分点，降至67.5%，是2018年首季以来的最低水平。

不过，他相信这个情况日后会改善。“这是因为这群雇员处于黄金工作年龄，也会受益于今年新加坡经济增长改善所带来的机遇。”

今年3月失业率微幅上升，整体、居民和公民失业率分别为2.1%、3.0%及3.1%。长期失业率，即失业至少25周的居民，则维持在0.8％。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生在脸书贴文说，职位空缺持续增加，加上未来三个月有更多企业有意添人手，他乐见本地劳动市场将继续扩大，失业率也会保持在低位。

“尽管如此，在全球经济持续多变的情况下，确保本地劳动力不断增强韧力也很重要。人力部和劳资政伙伴会继续鼓励和支持雇主和雇员，推动业务转型和提升技能，以提高工作质量。”