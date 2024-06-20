市场仍“工找人” 今年3月近8万2000个职缺待补

今年3月，尽管本地有近8万2000个职业空缺待填补，但因失业人数上升，求职者对职缺的比例从去年12月的1对1.74滑落至1对1.56。不过，整体而言，本地劳动市场持续紧缩，仍处于“工找人”情况。

人力部星期四（6月20日）公布的2024年第一季《劳动市场报告》数据显示，职缺主要在成长型的领域，其中医疗与社会服务、资讯通信、专业服务以及金融与保险服务业，占职缺总数的近三分之一。这些领域的职缺通常生产力和薪酬更高。

3月的职缺共8万1900个，比去年12月的7万9800个略增2100个。本地职缺总数在2022年3月曾达到12万4400个的高峰，“工找人”比例也在同年6月达到2.54高点，相当于每名求职者有超过两份工作可选择，之后劳动市场紧缩程度渐趋缓。

华侨银行首席经济师林秀心认为，特定领域如人工智能、网络安全、云计算、数据分析、软件开发人员和区块链等，会有更多待填补的工作岗位。

今年3月的失业率微幅上升，整体、居民和公民失业率分别为2.1%、3.0%及3.1%。刚在6月初公布的4月份相关数据环比保持不变。4月份有7万2600个居民失业，其中6万3600人为公民。

全国职工总会助理秘书长郑德源在脸书贴文说，当企业不断转型和重组，并采纳新技术以满足不断变化的需求时，我们须关注那些可能要时间适应改变，或须再培训的劳动力。

他强调，工运将继续捍卫雇员的工资、福祉和工作前景，包括通过企业培训委员会计划，协助企业转型，并提高生产力。

虽然企业招聘情绪有所提升，但首季招聘率微幅下滑至2.1%，主要是建筑业及面向消费者的服务业减少请人。属于服务业领域的餐饮服务业及住宿业的招聘率也分别减少至3.1%及2.6%，但仍比整体服务业的2.0%来得好些。

过半企业有意增聘人手

根据人力部调查，今年3月有过半的企业表示有意在未来三个月增添人手。这是这个比率自2023年6月以来首次重返50%的水平。

辞职率则连续四个季度保持在1.4%，意味着雇主有能力吸引和留住员工。

林秀心也认为，未来工资增长可能更缓，因此雇员的加薪幅度是否能跟上通货膨胀，值得关注。