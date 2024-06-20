上百只“猴子大军”过桥 公众纷围观拍照

榜鹅一带公园罕见景象，上百只野猴集体过桥，引公众围观。也有居民担忧猴子袭击路人，成安全隐患。

榜鹅一带罗弄哈鲁士湿地（Lorong Halus Wetland）的一座红色行人桥，日前出现罕见一幕，上百只猴子结伴过桥，吸引不少公众驻足围观和拍照。

黄先生（60岁，退休）平时热爱摄影，经常到全岛各处拍摄自然景观和动物。他当天经过上述地点时恰巧看见猴子家族集体出行的画面。

公园内的野猴不惧路人，有人经过也不走避。（徐颖荃摄）

他告诉记者，星期一（6月17日）下午2时许如常来到红桥附近，突然看到大批猴子渡桥的场景。

“这群猴子有老有小，有猴妈妈背着孩子在栏杆上走动，有的则在地上过桥，共上百只，真是难得一见。”

记者星期三（19日）下午走访红桥，未目睹群猴过桥的画面，但一名公众莱恩（13岁，学生）说，附近确实有很多猴子，自己当天也看到猴子渡桥的一幕。

“它们有一大群，有的从桥的两端经过，有些从桥上爬过，民众都停下拍照。”

大大小小的猴子在桥上走动。（受访者提供）

有人担心被袭击

当局在公园入口设立告示牌，提醒公众如何应对野猴。（徐颖荃摄）

也有公众表示担忧，认为大批野猴出没对路人有安全隐患。

林先生（67岁，退休）说，猴子毕竟是野生动物，行为难以预测，难保它们不会攻击路过的人。

“谁知道野猴会不会突然变得暴躁，而且都是群体出没，我觉得很危险。”

据记者观察，公园范围内确实有不少猴子，记者走过时它们丝毫不畏惧，但并没有主动靠近或展露攻击性。

完整报道，请翻阅2024年6月20日的《新明日报》。