一单位住21租客 四房式变“猪仔屋”

出租屋变“猪仔屋”，房产经纪揭21人挤四房式单位，对方拒绝搬走后报警赶人。

一名房产经纪日前在社媒平台TikTok发布了一系列视频，公开遇到恶劣租客的经历。

他说，代屋主出租一个四房式组屋单位，原本说好是五名外籍学生入住，事后发现单位内竟藏着21人，屋内情况一团糟。

他接获通知后，上门向租客下“逐客令”，但对方不愿配合，最后只好报警。

记者联系上这名中介郑先生（38岁），他告诉记者上星期三（6月12日）接获当局通知，指单位内出现超住情况，于是联系签约的租客。

他当天傍晚上门查看情况，并通知对方，所有人必须在上星期五（14日）傍晚5时前搬离。

郑先生透露，五名学生最初入住时表现正常，所需证件也一应俱全。他则照程序办理手续，没想到对方竟会惹出这么多麻烦。

单位防空壕内放着十多个行李箱。（受访者提供）

根据他上载的视频，单位内的卫生情况糟糕。

郑先生说，自己上门了解情况时发现，客厅窗户上挂着不少衣物和毛巾，墙壁和厕所的地板满是污垢，沙发则又黄又脏。房间内则充斥着香烟和酒精混杂的异味，令人难以忍受。

他还提到，现场非常杂乱，防空壕里堆积了十几个行李箱，各类旧物和酱料瓶等垃圾满地皆是，甚至还有未清洗的煮食锅被塞进冰箱里。

郑先生强调，合同上注明五人入住。

他上星期五再度上门，单位内当时还有几人尚未搬走，经过交涉对方仍不愿意配合，郑先生最后只好报警。

“这批租客是我从业多年中遇到较为恶劣的，除了履行分内事，我也想尽力帮屋主善后。”

完整报道，请翻阅2024年6月20日的《新明日报》。