谁最可能攀登最险山峰？新加坡人潜力全球第二

如果以攀登最险峻山峰为评定体能的标准，新加坡是全球人民体能排第二的国家，仅次于日本。

主办徒步登山活动的网站MagicalNepal.com邀请徒步旅行专家，第一次对全球各国的健康数据进行分析，总结出全世界最健壮的国家排行榜。日本以总分78.33分成为全球之冠，获评为全世界最健壮的国家，也是最长寿的国家。 新加坡以总得分77.04分排第二。

新加坡人最不爱饮酒

这份分析报告指出，新加坡人最不爱饮酒，是平均饮酒率最低的国家，平均每人每年喝1.87公升，远比日本的6.68公升和排第三的瑞士的10.40公升要低许多。

瑞士人虽然很爱喝酒，但仍相当健康长寿；他们的预期寿命是全世界最长之一，仅次于日本人。日本人的平均预期寿命为84.80岁，瑞士人是84岁，新加坡人则是82.80岁。

登山季节来临，MagicalNepal.com希望通过这项调查分析，了解世界上哪些国家的人民最健壮，也最有条件攀登难度高的山峰。 这个研究分析了影响个人体能和挑战人体极限的11个因素，再按这些指标总结出每个国家的总得分。这些指标包括预期寿命、酒精消耗量、各种疾病、死亡率和吸烟率。

日本以最高总分78.33分，获评为全世界最健壮的国家，也是最长寿的国家。 新加坡以总得分77.04分排第二。（联合早报）

在成年人肥胖率方面，新加坡只有13.8%，比整体平均水平24.7%理想。在“呼吸系统疾病致死”这个指标中，新加坡的情况也最好，每10万人只有10.58人死于呼吸系统疾病；日本每10万人有11.41人，稍微落后于新加坡，但比瑞士、法国和北欧几个国家都好。

新加坡人体力活动不足

新加坡人有两项指标较弱，其中之一是“体力活动不足”，比率是36.5%；在这方面，芬兰人的比率是16.6%、瑞典23.1%、瑞士23.7% ，法国人则有29.3%。

此外，新加坡每10万人有23.48人的死因与空气污染有关，这个数据远高于北欧诸国，如瑞典，每10万人有6.34人、芬兰6.96人以及挪威7.35人；日本这方面的数据也偏高，每10万人有31.06人。

在这个健壮榜中，秘鲁是唯一进入前10的南美洲国家，排第八。秘鲁人少烟少酒注重健康，当地的吸烟致死率仅3%，表现远超榜上其他国家；新加坡的比率是11.4%，居第二；日本则高达15.79%。

秘鲁人的饮酒量也很低，每人每年仅喝7.45公升。他们的心血管疾病导致的死亡指数也非常低，每10万人有88.61人，仅次于日本的77.01人，新加坡则有93.68人，全球平均数为295人。