SPCA办首届倡导会议 让动物福利资金申请者讲述提案

为号召更多青年积极推动动物福利的工作，新加坡防止虐待动物协会设立种子资金，提供高达1000元来支持有兴趣者落实倡议。自协会于5月23日开放本轮申请以来，已有12组青年报名。

新加坡防止虐待动物协会（SPCA）执行理事长桑卡尔（Aarthi Sankar）答复《联合早报》询问时透露，这个“倡导动物福利资金计划”（Animal Advocacy Grant）前称“动物行动资金计划”（Animal Action Grant），因受冠病疫情影响等原因在前两年停办。

桑卡尔说，通过收集反馈和建议，他们已修订这个资金计划。现在这个计划也包括为参与者提供导师指导，以及为青年提供活动和宣传平台来展示提案。

资金计划开放给15岁至35岁有兴趣者申请，每组两人至八人。他们将于星期六（6月22日）的VOICE会议上讲述提案，最多10组青年可获资助。这些资助项目的主题包括保护野生动物和海洋生物、改善社区中的动物福利、推广如何负责任饲养宠物等。

20名国内外推广动物福利组织代表将出席

VOICE会议由防止虐待动物协会首办，星期四（20日）至22日在义顺东民众俱乐部举行，预计有逾20名国内外推广动物福利组织的代表等超过300名参与者出席，针对防止动物虐待等课题进行探讨，加强对动物福利的关注。

这些代表来自英国皇家防止虐待动物协会（RSPCA）、台湾防止虐待动物协会，以及泰国流浪狗基金会（Soi Dog Foundation）等。

桑卡尔致辞时说：“过去几年，动物福利已成为频繁讨论的话题。不幸的是，协会获通报的动物虐待和忽视案件达到12年来的新高，而年轻人对动物犯罪的数量也显著增加。我们也看到更多人弃养宠物，领养宠物的人也有所减少。”

为此，桑卡尔认为，公众应该在了解动物福利课题的基础上，与他人一起合作，持续做出改变。她说，倡导动物福利事业有一定的难度，因为动物不能为自己发声，因此需要大家齐心协力才能发挥更大效应。

活动主宾通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪，以及义顺集选区议员黄国光也出席了活动。