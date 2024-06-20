政府时隔10年再发洗钱风险评估 银行业风险最高

新加坡作为一个国际金融中心的地位日益提高，面对更多跨境资金流动活动，无形中增加洗钱风险。其中，涵盖财富管理业务在内的银行领域，对我国构成最大洗钱风险威胁。

此外，数码付款代币（Digital payment tokens，简称DPT）服务、宝石和贵金属、企业服务、房地产，以及赌场等领域，也都有较高的洗钱风险。

由内政部、财政部和新加坡金融管理局统筹的《洗黑钱国家风险评估》（Money Laundering National Risk Assessment）报告于星期四（6月20日）发布。这是继2014年以来，政府推出的第二份洗钱风险评估报告，并首次加入宝石和贵金属，以及数码付款代币服务商这两个领域的洗钱风险评估。

三家机构的联合文告指出，新加坡作为国际金融中心及贸易和转运枢纽，经济体系高度外向型，这使新加坡面临着犯罪分子利用其开放的经济、金融体系和商业基础设施来洗钱或转移非法资金及资产的风险。

文告也说，新加坡面临着犯罪分子将非法资金转化为房地产、宝石和贵金属等其他资产的风险。

它还说：“经济和地缘政治格局变化，增加洗钱风险，同时科技使用率提高，让巨额交易能更迅速地跨境流动，这往往涉及使用复杂洗钱结构和安排。”

我国近期发生的30亿元洗钱案，引起了各界关注。在本地史上最大宗洗钱案中，有10人被控，他们涉及现金、豪宅、名贵商品、加密货币和酒类等资产，迄今被充公的资产总值超过9亿元。

不过，新出炉的洗钱风险评估报告，编撰工作在两年多前展开，早于去年8月30亿元洗钱案相关调查消息传出前。

涉数码付款代币案件增加

根据评估报告，新加坡主要洗钱风险来自欺诈活动，特别是海外犯罪集团策划的国内外网络欺诈。最常见的洗钱手法包括，将非法资金通过银行户头流入或流经新加坡、滥用法人（如空壳公司）转移非法资金，以及把非法资金投入到房地产、宝石和贵金属等高价值资产。

在各领域中，银行因往往得处理大笔交易，以及服务来自较高洗钱风险司法管辖区的客户，所以更容易被不法之徒滥用，是洗钱风险最高的领域。

报告以马来西亚商人刘特佐通过我国至少六家银行的户头洗钱为例。刘特佐是一个马来西亚发展有限公司（1MDB，简称一马公司）弊案的关键人物，被指非法挪用超过65亿美元（约87亿新元）资金用于个人利益，并通过新加坡以及其他四个国家的多个银行户头洗钱，涉及金额至少40亿美元。

我国已对刘特佐发出通缉令，他至今仍潜逃在外。截至今年5月，我国法庭下令把约1.03亿元被扣押资金归还给马国。

报告也说，数码付款代币服务商是值得关注的高洗钱风险领域之一，因为涉及数码付款代币的举报案件有所增加，被利用方式也越来越多样化。

对洗钱采取零容忍态度

商业事务局局长周祥泰说：“我们将对洗钱采取零容忍态度。我们也将尽全力防止犯罪分子滥用我们的金融生态系统。”

金管局反洗黑钱司司长唐菱霙说，政府非常重视维护新加坡作为透明和值得信赖的全球金融中心的地位。“金融机构和指定非金融企业也应该参考这份报告，评估他们面对的风险，以及确保控制措施到位。”