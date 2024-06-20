假租房骗11人逾4.9万元 无业女认多罪展期下判

在网上刊登虚假出租广告，无业女两个月欺骗九人超过3万7000元，租客事后察觉不妥，纷纷报警，才揭发女子的罪行。无业女事后落网并被控上庭，但在保释期间又继续行骗，欺骗两名租客1万多元。

除了设下租房骗局，无业女也以需要钱筹办女儿丧礼等理由，骗一名男子借出逾5万7000元。

这名屡屡犯罪的被告莎马宁（Priscilla Shamani，33岁）面对欺诈、伪造文件和抵触远程赌博法令等20项罪名。她星期四（6月20日）在庭上承认其中六项，余项则交由法官于7月3日下判时一并考虑。

案情显示，2022年4月，被告萌生歪念，要以假租房来行骗。事发时无业的她上网刊登广告，谎称自己要出租单位，月租1500元至1800元。

为了让潜在租客相信自己，被告也伪造建屋发展局的文件，诱导对方误以为她有单位出租，但事实并非如此。

从2022年4月至5月，被告在两个月就前后22次骗走九名租客共3万7283元。

这些租客事后察觉不妥，发现受骗后纷纷报警。被告在同年6月被捕，过后获得保释，但她在保释期间又再犯案。

庭上透露，被告就通过相同手法，在2024年向两名租客骗取1万1800元。

保释期间多次骗福利团体成员借钱

除了设下租房骗局，被告也在保释期间以女儿过世为由，博取一名男子同情心，欺骗对方借钱。

被告当时欠大耳窿钱，在2023年向福利团体的一名男成员求助。为了不被拒绝，被告便谎称她的女儿过世，她需要钱筹办丧礼。男子听后，同情被告，于是借钱给她。

尝到甜头后，被告在接下来的四个月就多次向男子借钱，声称她在卖房后就会还钱，诱导对方借出共5万7250元。

男子后来怀疑自己受骗，便报警处理。

庭上披露，被告的保释后来在2024年4月被撤销，还押候审。

针对设下假租房欺诈的犯罪行为，警方注意到近期持续出现的租房骗局中，骗子会冒充房产中介行骗，自2023年7月至今年1月，已有至少389人上当，损失至少240万元。

为避免被骗，公众可上租房反诈页面go.gov.sg/cea-rentalscams了解更多详情。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或到官网提供诈骗线索。