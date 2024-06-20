逾半国人今年不接种冠病疫苗追加剂

虽然六成本地人认为冠状病毒仍然对自己和家人构成威胁，但超过半数受访者说自己不会在今年内接种冠病疫苗追加剂。准备今年内接种或已接种追加剂的本地人，分别仅占8%和7%。

辉瑞新加坡委托市场调查公司Milieu Insight于今年3月22日至28日，就1000名35岁及以上本地人对冠病疫情的看法，以及是否愿意接种追加剂等态度展开调查。

这个星期四（6月20日）发布的调查报告指出，每五人当中，有三人认为冠病对他们和家人来说，仍然是一个威胁，其中主要原因是不断有新的冠病变种毒株出现。

尽管多数人认同接种冠病疫苗的重要性，但他们对今年内接种追加剂的态度，却是迟疑与支持参半。

数据显示，每五人当中，约四人认为接种冠病疫苗对新加坡回归常态很重要或非常重要。

然而，52%受访者称自己不会在今年内接种追加剂；33%考虑过在今年接种，但未采取行动。准备在今年内接种或已接种追加剂的受访者，则分别占8%和7%。

调查指出，受访者当中，超过七成在2022年至2023年9月前之间接种上一剂冠病疫苗追加剂。约15%则是2023年9月至近期之间，接种最近一次的追加剂。

询及哪些因素会提高他们接种追加剂的概率，不少受访者说，希望获取更多有关最新疫苗的信息。

31%受访者认为 若有奖励或会推动他们行动

34%的受访者说，若能从政府或经授权机构获得更多有关接种最新疫苗益处的信息，可能会鼓励他们采取行动。31%认为若有奖励，或会推动他们行动；24%认为若可在流动诊所或家中等更方便的地点接种追加剂，会推高他们的接种意愿。23％则认为若当局批准更多新型疫苗，会是鼓励他们接种追加剂的一个因素。

调查也发现，受访者中，44%说他们会鼓励朋友或亲人每年接种最新冠病疫苗，其余则不会。

对于愿意鼓励亲友每年接种最新疫苗的受访者，会这么做的主要原因包括协助预防现有的变种毒株（62%）、降低亲友患上长期冠病后遗症的风险（60%），以及希望加强整体社区的免疫力（52%）。

至于不会建议亲友接种的受访者，他们的主要考量包括担心接种后会有副作用（63%），以及不确定接种最新冠病疫苗真的有好处（42%）。

绝大多数受访者希望能继续免费接种冠病疫苗，仅10%受访者同意或非常同意应由个人承担接种疫苗的费用。每五人当中，近四人认为，接种冠病疫苗应纳入健康SG计划，让本地公民可以获全额津贴。

但调查也提醒，上述受访者3月受访时，冠病病例相对较少，本地在5月底曾出现一波疫情，人们对疫情的看法以及接种疫苗的心态可能会有转变。