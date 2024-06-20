涉数码付款代币洗钱案 多数与欺诈网骗有关

监管机构密切关注数码付款代币（DPT）服务商面临的洗钱和其他非法活动的风险越来越高，将通过强化控制措施和提升风险意识，协助业者应对这些威胁，确保新加坡金融系统的安全与稳定。

《洗黑钱国家风险评估》报告显示，本地涉及数码付款代币（digital payment token，简称DPT，也称加密货币）的案件增加，多数与欺诈（如转移欺诈所得）或网络安全的罪案，尤其是投资骗局有关。这些骗局通常通过虚假信息推广DPT投资，且多数在新加坡境外运作。

报告也指涉及DPT的协助请求数量增加，大多涉及可能的洗钱、欺诈/欺骗和毒品相关犯罪。总体上，DPT面临的洗钱威胁属于中等偏高。

涉及DPT的洗钱活动主要用于转移犯罪所得，多数流向境内外的DPT交易所。新加坡的执法机构也发现一些勒索软件，要求以DPT支付赎金的案件。

作为金融科技中心，新加坡吸引大量DPT服务商。自2020年1月28日付款服务法令实施后，约240家公司向新加坡金融管理局申请执照；截至去年12月31日，共19家服务商获颁执照。

报告指全球的网络欺诈、DPT盗窃、勒索软件和暗网交易，是2017年至2022年间涉及DPT的主要非法收入来源。

根据执法机构和新加坡金融管理局的监测，在本地，非法分子利用DPT犯案的途径主要有三种：作为支付手段（如勒索软件要求以DPT支付）、作为市场产品（如首次代币发行ICO骗局），以及作为目标物品（如未经授权的DPT交易）。

宝石及贵金为另一新加洗钱风险评估领域

除了数码支付代币服务商，宝石和贵金属是另一个新加入洗钱风险评估的领域。

综合考虑到行业面临的洗钱威胁、脆弱性及监控体系的初期性，报告将宝石和贵金属业评估为具“中高洗钱风险”。

截至去年底，约1900家宝石和贵金属经销商注册为受监管交易商，数量多年来保持稳定。

我国于2019年通过宝石和贵金属（反洗黑钱与反恐融资）新法令，以加强对宝石和贵金属经销商（PSMD）的监管，并提升这个行业在反洗黑钱和反恐融资方面的标准。

新法推出后 律政部已监管检查逾800经销商

根据报告统计，新法推出后，律政部已对超过800家经销商进行监管检查，向违例者采取监管行动和制裁措施，并给予适当处理。

经销商在反洗黑钱和反恐融资控制的整体情况有所改善，但因为监控体系处于初期，个别经销商资源和系统有差异，整个行业的进展不均衡。

当局将继续举行对话会和规范培训，发布指导材料，提升这个行业对洗钱、恐怖融资和非法金融活动风险的认识、理解和标准，并且与行业协会密切合作，共同开发相关教材和工具。

根据法令，没遵守客户尽责条例的经销商，可被判高达10万元罚款。

从2021年至2023年10月3日，对于没遵守客户尽责条例或现金交易报告要求的经销商，律政部采取了96次制裁行动，包括发出警告信和罚款等。