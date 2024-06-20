伪造38份口供书还给假口供 警方前调查员判监25月

因调查须向证人问话，警方前调查员为了能尽快结案，竟在21起案件中伪造38份口供书，致使当局事后得重新审查他所接手的案子。

尽管事后知道自己正被调查，前调查员在申请成为执业律师时，却在宣誓书中提供假口供，谎称他当时没有遭受调查。

被告威尔祖德（33岁）面对38项伪造口供书和一项提供假口供的罪名。他星期四（6月20日）在庭上承认其中10项，法官将余项纳入考量后，判他坐牢两年又一个月。

被告将于7月18日开始服刑，目前以2万元保释在外。

上司发现两名证人口供一致 揭发此案

案情显示，被告案发时是警长，也是一名调查员，负责为刑事案和验尸庭案件的证人录口供。他事后会将口供书提交给上司，并向上司提议案件接下来的进展方向。

上司后来发现被告很少会去跟进调查，也不会将完成的案件归档，就曾多次找被告见面会谈，但事后都不见被告改善。

2019年，上司在检查被告负责调查的案件档案时，竟发现两个互不相关的案件中，所记录下的两名证人口供是一致的。怀疑口供可能造假后，上司于是联络这两名证人查询，得知被告并未向他们问话。

上司后来质问被告，被告则承认他伪造了证人的口供书。

庭上披露，被告因想要尽快完成调查结案，便会伪造证人的部分口供，自行加上虚假内容。为了不让证人发现，被告在与对方确认内容时，就会选择漏读这些部分。他过后也会伪造证人的签名。

此外，当被告没有在期限内完成证人口供，他便会窜改口供书上的日期，让上司以为他是在期限前完成工作。有些时候，被告甚至都不会去联络证人，而是凭空想象为对方录下口供。

根据法庭文件，被告伪造了38份与21起案件有关的口供书。这些案件包括已结案的验尸庭案件、已审结的刑事案，以及没有提出检控的刑事案。

当局事后对受影响的案件重新调查，也向这些案件的证人重录口供；这些案件的结果则维持不变。

控方：被告不诚实行为破坏公众信心

除了伪造口供书，被告也在2020年向高庭提交的宣誓书中提供假口供。

庭上透露，被告在2019年4月从警队离职，当局当时已对他展开调查。他在2020年申请成为执业律师，却在宣誓书中提供假口供，谎称他当时没有遭受调查。

控方指出，被告预谋干案，而他的不诚实行为破坏了公众对执法工作的信心，因此有必要给予阻吓性刑罚，促请法官判被告坐牢30个月。

被告的律师代求情时称，被告患有严重抑郁症，病情与罪行有关联。此外，被告当时也面对极大压力，导致他的精神健康恶化，因此恳求法官判监不超过17个月。