本地洗钱案例：罪犯先骗受害者转账 再用赃款买数码付款代币

■个案一：涉及数码付款代币的洗钱活动



V接到冒充银行职员的电话。骗子告诉V，他可能是信用卡诈骗的受害者，调查员将联系他。

V不久就接到冒充新加坡警察部队警官的电话。对方称V涉嫌洗钱，为了证明其清白，V须把资金转入一个银行户头，以验证资金“正当可靠”。

V依照指示，把100万元转入一个以他名字注册的银行户头，并将账户控制权交给骗子。

骗子利用V的个人信息，在一个本地数码付款代币服务商处注册户头，再用V银行户头里的钱，四次购买总值近74万美元（约100万新元）的泰达币（USDT），并存入一个无法识别身份的钱包地址。

■个案二：通过本地银行户头洗钱 遭严厉制裁

马来西亚通缉犯刘特佐及同伙涉嫌挪用马来西亚主权财富基金1MDB（简称一马公司）及其子公司超过65亿美元（约88亿新元）的资金，并通过新加坡及其他四个国家的多个银行户头洗钱，以牟取个人利益。

其中，有至少40亿美元（约54亿新元）涉嫌通过在新加坡的至少六家不同银行的多个户头洗钱。涉案者聘请专业中介（如银行从业人员或海外基金管理公司）协助，通过复杂的投资结构操作这些户头。

调查展开后，新加坡对刘特佐发出逮捕令并发布国际刑警组织的红色通缉令。涉案的五名银行职员，即易有志、谢尤凤、斯图尔森埃格（Jens Fred Sturzenegger）、杨家伟和洪伟庆都受到惩处，被判坐牢或罚款。

当局也查封多人的个人银行户头并限制他们处理财产。截至2024年5月，法庭下令归还马国的扣押资金共约1亿零300万元。

对于无法达到反洗钱和反恐融资要求的金融机构，新加坡金融管理局采取严厉措施，撤销了新加坡瑞意银行（BSI）和瑞士安勤私人银行（Falcon Private Bank）的执照，并对11家金融机构处以总计3280万元的罚款。

金管局也审查涉案金融机构职员的行为，对11人（包括上述五人）发出禁令。