连续三轮下降后 中小型车组拥车证成价回升至9万元

拥车证配额逐步增加给了车商和买家定心丸，促使成价趋稳。最新一轮中小型汽车组和大型及豪华车组成价虽然回升，但增幅都少于5％。

6月第二轮拥车证公开投标活动星期四（6月20日）下午结束，应对大众市场需求的中小型汽车组（A组）成价连续三轮下降后，回升2689元（3.05％），报9万零889元。

大型及豪华车组（B组）成价上扬1727元（1.72％），报10万2334元。一般用于注册B组汽车的公开组（E组）则进一步下降1600元（1.57％），报10万元。

货车和巴士组（C组）成价减少689元（0.98％），报6万9900元。电单车组（D组）略增13元（0.14％），报9002元。

豪华电动车品牌极星董事经理孙光英受访时说，A组和B组成价上一轮投标活动下降四五千元，推动了过去一周的买气，因此本轮成价上升在预料中。

不过，A组和B组成价仍低于5月第二轮投标活动的9万2700元和10万5689元。孙光英说，由于不少人趁着6月学校假期出国，整体需求仍疲软，没有回升到之前的水平。

本田代理商嘉摩哆总裁黄成顺也提出，成价上一轮跌幅不太大，因此对买气的刺激有限。

至于E组成价下降，黄成顺推测，除了学校假期和成价跌幅不足以吸引买家目光等因素，也可能是因为市场不够存货，或一些车商的新车来不及在临时拥车证失效前到货。E组临时拥车证的有效期为三个月。

孙光英则说，E组拥车证通常反映对未来趋势的预测，例如车商担心配额下滑、供应不足时，就会很激烈地竞标，囤积E组拥车证。“我认为E组成价下降，显示车商预计价格会稳定在10万元左右的水平。”

她提出，政府提前使用未来拥车证配额应对目前的需求，同时在一定程度上向公众保证会尽力避免价格大幅波动，有助于稳定市场。人们不会因为担心配额减少，而不合理地竞标或囤积拥车证。

政府去年11月宣布从未来的拥车证供应高峰拿出更多配额应对市场高需求，以期缓和成价。陆路交通管理局今年1月承诺，A组、B组和C组的拥车证配额今年将继续增加，并从2026年起进入供应高峰期。

百胜汽车集团主席：价位将保持平稳至7月

百胜（Prime）汽车集团主席梁南兴说，回顾这几轮投标活动的成价，A组稳定在8万元至9万多元，B组和E组成价现在则维持在10万元左右的价位，显示政府出台的政策奏效。

梁南兴说，消费者相信每个季度配额都会增加几个百分比，不必担忧这次不竞标下次成价就会飙升，因此不会像过去那样一窝蜂进场。拥车证价位相信将保持平稳至7月，也就是公布新配额的时候。

他认为，如果接下来两个季度的配额增加约5％，拥车证成价整体会呈下调趋势。

黄成顺则说，配额增速有限意味着成价不会大涨大跌，但本轮成价上升可能会让一些买家选择观望，需求减少则会导致下一轮成价微跌。