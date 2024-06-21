公务员7月获0.45个月年中花红 初级者可额外领最高250元

所有公务员下个月将获得相等于0.45个月薪金的年中花红，初级公务员将获得最高250元的一笔额外花红。

公共服务署星期四（6月20日）公布公务员今年的年中花红，金额略高于去年的0.3个月，也是2020年疫情以来的最高水平。

初级公务员中，MX13（I）和MX14级别将获得额外150元花红。MX15、MX16，以及勤务员制度（Operations Support Scheme）第三和第四级的公务员则可获额外250元。

公共服务署在敲定这轮花红的过程中，考虑到当前经济前景较好，但全球经济仍存在下行风险。

我国经济今年第一季同比增长2.7%，增幅比前一季度的2.2%进一步扩大。经季节调整后，经济环比增长0.1%，较上一季度的1.2%增幅有所放缓。贸工部预测，我国经济今年增长将维持在1%至3%的水平。

公务员花红疫后回升

根据公共服务署网站资料，我国约有8万6000名公务员。冠病疫情暴发初期，公务员花红受到冲击，在过去几年逐步回升。

公务员2020年没有获得年中和年终花红；2021年公务员的年中花红是0.3个月，初级公务员另外获得一笔350元至700元的花红；2022年公务员年中花红增至0.35个月，初级公务员额外得到一笔200元至400元的花红。

受2023年经济放缓影响，去年的公务员常年可变动花红又微降，年中花红为0.3个月，年终花红为0.6个月。

文告指出，政府接下来决定公务员年终花红时，会继续密切留意经济情况，并把全国工资理事会今年较迟时候发布的指导原则考虑在内。

就今年的公务员年中花红，全国职工总会副秘书长詹惠凤说，0.45个月的年中花红反映了整体经济表现，并肯定了公务员的努力。

至于一次过为初级公务员提供额外金额，詹惠凤认为，这显示政府愿意为收入相对较低者提供更大力度的支持。她不忘勉励公务员持续提升技能，确保自己有所作为，同时保持竞争力和受雇能力，以面对未来的挑战。

公共雇员联合会秘书长尚杰夫指出：“前景虽仍有不确定性，此次花红公平地肯定了我们公务员的努力，也确保收入较低的公务员能应付通货膨胀和增长的生活费，体现了进步的作风。”